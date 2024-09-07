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Во Франции тысячи активистов вышли на демонстрации против нового премьера - РИА Новости, 07.09.2024
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15:56 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/frantsiya-1971290973.html
Во Франции тысячи активистов вышли на демонстрации против нового премьера
Во Франции тысячи активистов вышли на демонстрации против нового премьера - РИА Новости, 07.09.2024
Во Франции тысячи активистов вышли на демонстрации против нового премьера
Демонстрации с участием тысяч французов проходят в разных регионах страны по призыву левых партий в знак протеста из-за назначения премьер-министром Мишеля... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:56
2024-09-07T15:56
в мире
по (франция)
ницца
эммануэль макрон
мишель барнье
габриэль атталь
корсика
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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Демонстрации с участием тысяч французов проходят в разных регионах страны по призыву левых партий в знак протеста из-за назначения премьер-министром Мишеля Барнье, сообщает радиостанция France Bleu. Партии левого блока "Новый народный фронт", получившего больше других депутатских мандатов по итогам выборов, призвали французов выходить на улицы по всей стране после того, как президент Эммануэль Макрон отказался назначать премьером их кандидата Люси Касте. Крупнейшая партия блока "Непокорившаяся Франция" предупреждала о проведении 138 акций протеста в разных городах. Радиостанция France Bleu сообщает, что на демонстрации в западном городе Ля-Рошель собрались около двух тысяч человек. В соседнем с ним Сенте, по данным полиции, протестуют около 300 человек. Также на 16.00 мск запланирована еще акция в расположенном рядом Ангулеме. В западном департаменте Дордонь на протесты вышли около 600 человек, в частности 370 в коммуне Перигё и 230 в Бержераке. От 300 до 400 человек приняли участие в манифестации перед зданием префектуры в юго-западном городе По. У префектуры южного города Ним на протесте собрались несколько сотен человек. Также запланированы акции в ближайших городах Алес и Баньоль-сюр-Сез перед административными зданиями. На площади Гарибальди в Ницце в демонстрации участвуют от 500 до 2 тысяч человек (меньшую оценку дают правоохранители, большую - организаторы акции). Перед зданием префектуры Ле-Мана, города на северо-западе страны, собрались около 600 человек. "Я потрясена этим отказом от демократии, этим неприятием голосов избирателей. Левые лидируют, а премьер-министром назначают самого правого из всех возможных", - приводит радиостанция слова участницы демонстрации в Ле-Мане Виржини. Протесты не обошли и Корсику, где около сотни человек собрались в местном крупнейшем городе Аяччо, чтобы выступить против Макрона. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. До этого Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. Таким образом, он отверг предложенную кандидатуру Касте. После этого "Непокорившаяся Франция" объявила о том, что проведет демонстрацию 7 сентября против "захвата власти" Макроном. На внеочередных выборах в парламент блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции принял отставку правительства премьера Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240906/makron-1971191473.html
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в мире, по (франция), ницца, эммануэль макрон, мишель барнье, габриэль атталь, корсика
В мире, По (Франция), Ницца, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Габриэль Атталь, Корсика
Во Франции тысячи активистов вышли на демонстрации против нового премьера

France Bleu: тысячи активистов вышли на митинги во Франции против Барнье

© Кадр видео из соцсетейДемонстрация по призыву левых партий в знак протеста из-за назначения премьер-министром Мишеля Барнье в Бордо, Франция
Демонстрация по призыву левых партий в знак протеста из-за назначения премьер-министром Мишеля Барнье в Бордо, Франция - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Демонстрация по призыву левых партий в знак протеста из-за назначения премьер-министром Мишеля Барнье в Бордо, Франция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Демонстрации с участием тысяч французов проходят в разных регионах страны по призыву левых партий в знак протеста из-за назначения премьер-министром Мишеля Барнье, сообщает радиостанция France Bleu.
Партии левого блока "Новый народный фронт", получившего больше других депутатских мандатов по итогам выборов, призвали французов выходить на улицы по всей стране после того, как президент Эммануэль Макрон отказался назначать премьером их кандидата Люси Касте. Крупнейшая партия блока "Непокорившаяся Франция" предупреждала о проведении 138 акций протеста в разных городах.
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Радиостанция France Bleu сообщает, что на демонстрации в западном городе Ля-Рошель собрались около двух тысяч человек. В соседнем с ним Сенте, по данным полиции, протестуют около 300 человек. Также на 16.00 мск запланирована еще акция в расположенном рядом Ангулеме. В западном департаменте Дордонь на протесты вышли около 600 человек, в частности 370 в коммуне Перигё и 230 в Бержераке. От 300 до 400 человек приняли участие в манифестации перед зданием префектуры в юго-западном городе По.
У префектуры южного города Ним на протесте собрались несколько сотен человек. Также запланированы акции в ближайших городах Алес и Баньоль-сюр-Сез перед административными зданиями. На площади Гарибальди в Ницце в демонстрации участвуют от 500 до 2 тысяч человек (меньшую оценку дают правоохранители, большую - организаторы акции).
Перед зданием префектуры Ле-Мана, города на северо-западе страны, собрались около 600 человек.
"Я потрясена этим отказом от демократии, этим неприятием голосов избирателей. Левые лидируют, а премьер-министром назначают самого правого из всех возможных", - приводит радиостанция слова участницы демонстрации в Ле-Мане Виржини.
Протесты не обошли и Корсику, где около сотни человек собрались в местном крупнейшем городе Аяччо, чтобы выступить против Макрона.
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В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя.
До этого Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. Таким образом, он отверг предложенную кандидатуру Касте.
После этого "Непокорившаяся Франция" объявила о том, что проведет демонстрацию 7 сентября против "захвата власти" Макроном.
На внеочередных выборах в парламент блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции принял отставку правительства премьера Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
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