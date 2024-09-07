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В США спрогнозировали полную энергонезависимость Европы от России - РИА Новости, 07.09.2024
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14:54 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/energonezavisimost-1971277242.html
В США спрогнозировали полную энергонезависимость Европы от России
В США спрогнозировали полную энергонезависимость Европы от России - РИА Новости, 07.09.2024
В США спрогнозировали полную энергонезависимость Европы от России
США сыграли важную роль в стремлении стать независимой от энергоресурсов России, направляя 70% экспорта СПГ на европейский рынок, к 2027 году энергетическая... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:54
2024-09-07T14:54
сша
греция
россия
джеффри пайетт
виктория нуланд
евросоюз
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АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости. США сыграли важную роль в стремлении стать независимой от энергоресурсов России, направляя 70% экспорта СПГ на европейский рынок, к 2027 году энергетическая независимость Европы от России будет полной, заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, бывший посол США в Киеве в период госпереворота и в Афинах. "За последние пару лет Европа добилась больших успехов в попытках стать независимой от России, так что это впечатляет… Производство (сжиженного газа) в Америке сыграло очень важную роль в стремлении Европы стать энергетически независимой от России, так как 70% экспорта СПГ из США шло на европейский рынок... Мы считаем, что Европа и ЕС полностью избавятся от российской энергии к 2027 году", - заявил Пайетт, выступая по видеосвязи на конференции журнала Economist в Салониках. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. "Диверсификация поставок означает, что не будет российского трубопроводного газа, не будет российского СПГ, не будет российской нефти, не будет российского угля", - сказал Пайетт. Пайетт напомнил о сотрудничестве в качестве посла в Греции с греческим правительством и местными властями по вопросу терминала СПГ в Александруполисе, который он охарактеризовал как "имеющий стратегическое значение". Он сказал, что ведутся переговоры о поставках газа, который через Александруполис может попасть на Украину. Пайетт отметил различные энергетические проекты, которые реализуются или будут реализовываться, такие как электрическое соединение Греции с Египтом, энергетическое сотрудничество с Кипром и Израилем, "чтобы создать отличную связь в Восточном Средиземноморье, основанную на экологически чистых технологиях энергетики", передача электроэнергии в Северную Македонию и другие. "Диверсификация источников энергии в сочетании с другим аспектом этой истории, а именно ускорением энергетического перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам, примечательна как в Европе, так и в Греции", - сказал Пайетт. Принявший участие в дискуссии министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сказал, что Греция является второй наиболее дружественной страной для его страны после соседней Румынии, и отношения, сложившиеся за эти два года, сосредоточены на энергетике. "На следующей неделе у нас запланирован визит (премьер-министра Греции Кириакоса) Мицотакиса в мою страну, и если говорить с точки зрения энергетики, то "вертикальный коридор" из Александруполиса находится в центре нашего сотрудничества. "Вертикальный коридор" - мы были первыми, кто его использовал, чтобы использовать первый газ, пришедший в Александруполис из США", - сказал Парликов. Пайетт возглавлял дипмиссию в Афинах с 2016 года до апреля 2022 года. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве. Во время пребывания в должности посла в Афинах Пайетт готовил изменения в соглашение по оборонному сотрудничеству Греции и США, по которым Америка получила несколько новых военных баз в Греции. Пайетт открыто вмешивался в дела православной церкви. Как американский посол, Пайетт активно продвигал американский СПГ в Греции. В феврале 2021 гола Пайетт заявил, что Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа.
https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html
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сша, греция, россия, джеффри пайетт, виктория нуланд, евросоюз, в мире
США, Греция, Россия, Джеффри Пайетт, Виктория Нуланд, Евросоюз, В мире
В США спрогнозировали полную энергонезависимость Европы от России

Экс-посол США в Киеве спрогнозировал полную энергонезависимость Европы от РФ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТеплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) . Архивное фото
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АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости. США сыграли важную роль в стремлении стать независимой от энергоресурсов России, направляя 70% экспорта СПГ на европейский рынок, к 2027 году энергетическая независимость Европы от России будет полной, заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, бывший посол США в Киеве в период госпереворота и в Афинах.
"За последние пару лет Европа добилась больших успехов в попытках стать независимой от России, так что это впечатляет… Производство (сжиженного газа) в Америке сыграло очень важную роль в стремлении Европы стать энергетически независимой от России, так как 70% экспорта СПГ из США шло на европейский рынок... Мы считаем, что Европа и ЕС полностью избавятся от российской энергии к 2027 году", - заявил Пайетт, выступая по видеосвязи на конференции журнала Economist в Салониках.
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В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
"Диверсификация поставок означает, что не будет российского трубопроводного газа, не будет российского СПГ, не будет российской нефти, не будет российского угля", - сказал Пайетт.
Пайетт напомнил о сотрудничестве в качестве посла в Греции с греческим правительством и местными властями по вопросу терминала СПГ в Александруполисе, который он охарактеризовал как "имеющий стратегическое значение". Он сказал, что ведутся переговоры о поставках газа, который через Александруполис может попасть на Украину.
Пайетт отметил различные энергетические проекты, которые реализуются или будут реализовываться, такие как электрическое соединение Греции с Египтом, энергетическое сотрудничество с Кипром и Израилем, "чтобы создать отличную связь в Восточном Средиземноморье, основанную на экологически чистых технологиях энергетики", передача электроэнергии в Северную Македонию и другие.
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"Диверсификация источников энергии в сочетании с другим аспектом этой истории, а именно ускорением энергетического перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам, примечательна как в Европе, так и в Греции", - сказал Пайетт.
Принявший участие в дискуссии министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сказал, что Греция является второй наиболее дружественной страной для его страны после соседней Румынии, и отношения, сложившиеся за эти два года, сосредоточены на энергетике. "На следующей неделе у нас запланирован визит (премьер-министра Греции Кириакоса) Мицотакиса в мою страну, и если говорить с точки зрения энергетики, то "вертикальный коридор" из Александруполиса находится в центре нашего сотрудничества. "Вертикальный коридор" - мы были первыми, кто его использовал, чтобы использовать первый газ, пришедший в Александруполис из США", - сказал Парликов.
Пайетт возглавлял дипмиссию в Афинах с 2016 года до апреля 2022 года. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.
Во время пребывания в должности посла в Афинах Пайетт готовил изменения в соглашение по оборонному сотрудничеству Греции и США, по которым Америка получила несколько новых военных баз в Греции. Пайетт открыто вмешивался в дела православной церкви.
Как американский посол, Пайетт активно продвигал американский СПГ в Греции. В феврале 2021 гола Пайетт заявил, что Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа.
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