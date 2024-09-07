https://ria.ru/20240907/ekzamen-1971201838.html
МВД назвало самые частые ошибки при сдаче экзамена на права
МВД назвало самые частые ошибки при сдаче экзамена на права - РИА Новости, 07.09.2024
МВД назвало самые частые ошибки при сдаче экзамена на права
Наиболее частые ошибки при сдаче практического экзамена на водительские права в России — нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный указатель поворота, РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:03
2024-09-07T01:03
2024-09-07T02:24
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Наиболее частые ошибки при сдаче практического экзамена на водительские права в России — нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный указатель поворота, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД. "При сдаче практического экзамена мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество", — говорится в ответе министерства на запрос агентства. В российской полиции отметили, что сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.В России с первого апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.
https://ria.ru/20240906/prava-1970948106.html
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общество, авто, россия
МВД назвало самые частые ошибки при сдаче экзамена на права
МВД: чаще всего при сдаче на права нарушают разметку и не включают поворотник
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Наиболее частые ошибки при сдаче практического экзамена на водительские права в России — нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный указатель поворота, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД.
"При сдаче практического экзамена мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество", — говорится в ответе министерства на запрос агентства.
В российской полиции отметили, что сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.
В России
с первого апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.