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В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2024
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09:23 07.09.2024 (обновлено: 10:32 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/dnepropetrovsk-1971225943.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:23
2024-09-07T10:32
в мире
днепропетровск
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. "Громко в Днепре", — говорится в публикации. Позже о новых взрывах в городе сообщил телеканал "Общественное".По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 08:31 в Днепропетровске и области объявили воздушную тревогу. Кроме того, с 09:20 сирены зазвучали в Киевской, Харьковской и Черниговской областях, в Полтавской тревога продолжается более двух часов, в Сумской — более 12 часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240907/udar-1971222143.html
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы

Укринформ: в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрыва в Днепропетровске
Дым на месте взрыва в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте взрыва в Днепропетровске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ.
"Громко в Днепре", — говорится в публикации.
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Позже о новых взрывах в городе сообщил телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 08:31 в Днепропетровске и области объявили воздушную тревогу. Кроме того, с 09:20 сирены зазвучали в Киевской, Харьковской и Черниговской областях, в Полтавской тревога продолжается более двух часов, в Сумской — более 12 часов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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