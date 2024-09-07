https://ria.ru/20240907/detonatsiya-1971209210.html

В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА

В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2024

В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА

Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T03:48

2024-09-07T03:48

2024-09-07T04:25

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

острогожский район

александр гусев (губернатор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.Гусев уточнил, что жителей одного села временно эвакуируют в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района, уточнил губернатор.Также Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в небе над российскими регионами реактивного снаряда "Ольха", семи беспилотников и двух безэкипажных катеров в Черном море.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

острогожский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор), россия