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В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 07.09.2024 (обновлено: 04:25 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/detonatsiya-1971209210.html
В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА
В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2024
В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА
Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T03:48
2024-09-07T04:25
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
острогожский район
александр гусев (губернатор)
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.Гусев уточнил, что жителей одного села временно эвакуируют в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района, уточнил губернатор.Также Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в небе над российскими регионами реактивного снаряда "Ольха", семи беспилотников и двух безэкипажных катеров в Черном море.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА

В Воронежской области возник пожар после падения БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.
Гусев уточнил, что жителей одного села временно эвакуируют в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района, уточнил губернатор.
Также Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в небе над российскими регионами реактивного снаряда "Ольха", семи беспилотников и двух безэкипажных катеров в Черном море.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьОстрогожский районАлександр Гусев (губернатор)Россия
 
 
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