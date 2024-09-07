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В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА
В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2024
В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА
Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T03:48
2024-09-07T03:48
2024-09-07T04:25
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.Гусев уточнил, что жителей одного села временно эвакуируют в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района, уточнил губернатор.Также Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в небе над российскими регионами реактивного снаряда "Ольха", семи беспилотников и двух безэкипажных катеров в Черном море.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области возник пожар в результате падения БПЛА
В Воронежской области возник пожар после падения БПЛА