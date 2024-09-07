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Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области
Российские десантники из состава группировки войск "Север" уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:08
2024-09-07T05:08
2024-09-07T05:08
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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Север" уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщили Минобороны. В ведомстве также отметили, что операторы БПЛА заметили в лесопосадке подготовку минометного расчёта противника к нанесению огня по позициям десантников. "Расчет разведывательного БпЛА направил на них ударный беспилотник, скорректировал его заход на цель и зафиксировал точное попадание в минометный расчет противника. Повторными последовательными ударами минометная секция была уничтожена", - добавили в Минобороны.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области
МО: десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в лесопосадке в Курской области