Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/desantniki-1971211981.html
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области
Российские десантники из состава группировки войск "Север" уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:08
2024-09-07T05:08
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921703400_0:87:2557:1526_1920x0_80_0_0_edbaa926037e22016b015d0914522ba8.jpg
КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Север" уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщили Минобороны. В ведомстве также отметили, что операторы БПЛА заметили в лесопосадке подготовку минометного расчёта противника к нанесению огня по позициям десантников. "Расчет разведывательного БпЛА направил на них ударный беспилотник, скорректировал его заход на цель и зафиксировал точное попадание в минометный расчет противника. Повторными последовательными ударами минометная секция была уничтожена", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
https://ria.ru/20240906/zapad-1971182091.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921703400_366:0:2557:1643_1920x0_80_0_0_d8959807c808d91f5cf9d3dcf6bfad9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области

МО: десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в лесопосадке в Курской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Север" уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщили Минобороны.
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине
Вчера, 02:24
В ведомстве также отметили, что операторы БПЛА заметили в лесопосадке подготовку минометного расчёта противника к нанесению огня по позициям десантников.
"Расчет разведывательного БпЛА направил на них ударный беспилотник, скорректировал его заход на цель и зафиксировал точное попадание в минометный расчет противника. Повторными последовательными ударами минометная секция была уничтожена", - добавили в Минобороны.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра
6 сентября, 20:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала