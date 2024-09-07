https://ria.ru/20240907/desantniki-1971211981.html

Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области

Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области

Российские десантники из состава группировки войск "Север" уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:08

2024-09-07T05:08

2024-09-07T05:08

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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Север" уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщили Минобороны. В ведомстве также отметили, что операторы БПЛА заметили в лесопосадке подготовку минометного расчёта противника к нанесению огня по позициям десантников. "Расчет разведывательного БпЛА направил на них ударный беспилотник, скорректировал его заход на цель и зафиксировал точное попадание в минометный расчет противника. Повторными последовательными ударами минометная секция была уничтожена", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность