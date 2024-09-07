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Жители Гондураса вышли на демонстрации против денонсации соглашения с США

Жители Гондураса вышли на демонстрации против денонсации соглашения с США - РИА Новости, 07.09.2024

Жители Гондураса вышли на демонстрации против денонсации соглашения с США

Жители Гондураса вышли на демонстрации в столице Тегусигальпе, протестуя против денонсации соглашения об экстрадиции с США, сообщает местный телеканал HCH. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:10

2024-09-07T11:10

2024-09-07T12:15

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тегусигальпа

сиомара кастро

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Гондураса вышли на демонстрации в столице Тегусигальпе, протестуя против денонсации соглашения об экстрадиции с США, сообщает местный телеканал HCH. В конце августа президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что правительство в ответ на недопустимый интервенционизм и попытки руководить его политикой со стороны США разрывает соглашение об экстрадиции с этой страной. Заявление Кастро последовало после того, как посол США в Тегусигальпе Лаура Догу выразила обеспокоенность своей страны в связи со встречей руководителей министерства обороны Гондураса и "наркоторговца" - министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, который находится под санкциями США. "Жители столицы вышли на улицы, чтобы выступить против правительства Сиомары Кастро после денонсации (соглашения – ред.) об экстрадиции", - сообщается на сайте телеканала. Как отмечает телеканал в своем аккаунте в соцсети X, против участников демонстрации был применен слезоточивый газ. В свою очередь полиция страны заявила, что это сделал кто-то из толпы. "Мы сожалеем, что во время демонстрации был обнаружен газ из гранаты со слезоточивым газом, который, вероятно, был использован манифестантами, чтобы обвинить Национальную полицию. Мы вновь заявляем, что уже более двух лет Национальная полиция изымает и хранит все гранаты со слезоточивым газом…, и ни один сотрудник не имеет права носить или использовать их", - сообщается в пресс-релизе полиции, опубликованном в X. Радиостанция Radio America отмечает, что манифестанты также были возмущены видеозаписью, на которой родственник главы государства Карлос Селайя встречается с наркоторговцами, и призвали президента страны уйти в отставку.

https://ria.ru/20230714/protest-1884307335.html

https://ria.ru/20240707/vashington-1958103385.html

сша

гондурас

тегусигальпа

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в мире, сша, гондурас, тегусигальпа, сиомара кастро