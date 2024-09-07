https://ria.ru/20240907/byudzhet-1971212837.html

Эксперт объяснил профицит бюджета в августе

Эксперт объяснил профицит бюджета в августе - РИА Новости, 07.09.2024

Эксперт объяснил профицит бюджета в августе

Сложившийся в августе профицит бюджета РФ объясняется прежде всего высокой доходностью, в том числе с поступлениями по статье "прочие доходы" и поступлениями... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:33

2024-09-07T05:33

2024-09-07T05:33

экономика

россия

сбербанк россии

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сложившийся в августе профицит бюджета РФ объясняется прежде всего высокой доходностью, в том числе с поступлениями по статье "прочие доходы" и поступлениями дивидендов Сбербанка в объеме 376 миллиарда рублей, а также с сокращением расходов, прокомментировал РИА Новости первый заместитель генерального директора ЦСР Глеб Покатович. Ранее в пятницу Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ за январь-август 2024 года, по предварительной оценке, составил 331 миллиард рублей. За январь-июль 2024 года этот показатель составлял 1,098 триллиона рублей (а предварительная оценка была на уровне 1,362 триллиона рублей). Таким образом, в августе предварительно сложился профицит в размере 767 миллиардов рублей. "Факторами профицитного исполнения бюджета в августе в сравнении с динамикой предыдущих месяцев стали в равной степени увеличение доходов (+16% к среднемесячному значению за январь-июль) и сокращение расходов (-16% к среднемесячному значению за январь-июль)", - сказал эксперт, отметив, что превышение доходов над расходами составило почти четверть доходов (23%) бюджета. Согласно данным Минфина, доходы бюджета за этот период составили 23,029 триллиона рублей, а расходы - 23,360 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы бюджета выросли год к году на 56,2% - до 7,555 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 27,3%, до 15,47 триллиона рублей. Каких доходов поступило больше "Увеличение доходов произошло по внутреннему НДС (+10%), НДС на ввозимые товары (+4%) и по статье "прочие доходы"... Одним из факторов формирования профицита в августе стало поступление дивидендов Сбербанка в объеме 376 миллиарда на фоне устойчивой положительной динамики поступления ключевых ненефтегазовых доходов и соответствующего планам исполнения расходов", - пояснил Покатович. На протяжении текущего года показатель баланса федерального бюджета (дефицита/профицита) варьируется достаточно сильно — от дефицита (38% в феврале, 29% в апреле, 19% в июле) до профицита (23% в марте, 16% в мае, 23%), отмечает Покатович. "Можно заметить, что подобная осцилляция показателя наблюдалась в 2016, 2020 и 2022 годах, но с большей амплитудой (месячный дефицит достигал 44% в 2014 году, 67% в 2016 году и 59% в 2020 году) и более затяжными периодами высокой дефицитности (5 месяцев в 2016 году, 4 месяца в 2020 году, 2 месяца в 2022 году). В этом году периоды высокой дефицитности составляют один месяц, то есть возникший дефицит гасится в следующем месяце. Однако накопленным итогом за 8 месяцев траектории доходов и расходов соответствуют запланированным параметрам", - рассказал Покатович. Как отмечает эксперт, динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-августе 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами, утвержденными в законе о бюджете, и поддерживается экономическими показателями, демонстрирующими уверенный рост (4,6% ВВП, около 8% рост инвестиций). "Таким образом, текущая ситуация с исполнением федерального бюджета характеризуется высоким уровнем исполнения доходной части и высокой оперативностью исполнения бюджетных расходов", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240813/bank-1965969403.html

https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html

https://ria.ru/20240905/minfin-1970831712.html

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экономика, россия, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии)