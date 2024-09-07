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Над Курской областью сбили две авиационные бомбы - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 07.09.2024 (обновлено: 10:42 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/bomby-1971235140.html
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы - РИА Новости, 07.09.2024
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы
Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:39
2024-09-07T10:42
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили две управляемые авиабомбы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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