https://ria.ru/20240907/bomby-1971235140.html
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы - РИА Новости, 07.09.2024
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы
Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:39
2024-09-07T10:39
2024-09-07T10:42
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили две авиационные бомбы
Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили две управляемые авиабомбы