https://ria.ru/20240907/bomby-1971235140.html

Над Курской областью сбили две авиационные бомбы

Над Курской областью сбили две авиационные бомбы - РИА Новости, 07.09.2024

Над Курской областью сбили две авиационные бомбы

Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:39

2024-09-07T10:39

2024-09-07T10:42

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

курская область

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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)