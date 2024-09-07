https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971300603.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2024
Над Курской областью сбили беспилотник
Дежурные средства ПВО в 15.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:50
2024-09-07T16:50
2024-09-07T16:55
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 15.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Седьмого сентября текущего года в 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью