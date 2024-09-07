https://ria.ru/20240907/artilleriya-1971212314.html
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:13
2024-09-07T05:13
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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. В МО РФ уточнили, что ВСУ продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать размещение в них своих подразделений. По данным оборонного ведомства, пункт дислокации ВСУ, ставший целью, выявил расчет БПЛА. "С закрытых огневых позиций орудия производили одиночные выстрелы беглым огнем по бетонному сооружению, в котором разместилась группа военнослужащих ВСУ. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
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Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО
ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ.
В МО РФ уточнили, что ВСУ продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать размещение в них своих подразделений. По данным оборонного ведомства, пункт дислокации ВСУ, ставший целью, выявил расчет БПЛА.
"С закрытых огневых позиций орудия производили одиночные выстрелы беглым огнем по бетонному сооружению, в котором разместилась группа военнослужащих ВСУ. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов", - пояснили в МО РФ.