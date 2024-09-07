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Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/artilleriya-1971212314.html
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:13
2024-09-07T05:13
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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. В МО РФ уточнили, что ВСУ продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать размещение в них своих подразделений. По данным оборонного ведомства, пункт дислокации ВСУ, ставший целью, выявил расчет БПЛА. "С закрытых огневых позиций орудия производили одиночные выстрелы беглым огнем по бетонному сооружению, в котором разместилась группа военнослужащих ВСУ. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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В МО РФ уточнили, что ВСУ продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать размещение в них своих подразделений. По данным оборонного ведомства, пункт дислокации ВСУ, ставший целью, выявил расчет БПЛА.
"С закрытых огневых позиций орудия производили одиночные выстрелы беглым огнем по бетонному сооружению, в котором разместилась группа военнослужащих ВСУ. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов", - пояснили в МО РФ.
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