https://ria.ru/20240907/artilleriya-1971212314.html

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:13

2024-09-07T05:13

2024-09-07T05:13

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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. В МО РФ уточнили, что ВСУ продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать размещение в них своих подразделений. По данным оборонного ведомства, пункт дислокации ВСУ, ставший целью, выявил расчет БПЛА. "С закрытых огневых позиций орудия производили одиночные выстрелы беглым огнем по бетонному сооружению, в котором разместилась группа военнослужащих ВСУ. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

https://ria.ru/20240906/zapad-1971182091.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность