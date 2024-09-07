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МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского - РИА Новости, 07.09.2024
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21:17 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/armeniya-1971329156.html
МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского
МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского - РИА Новости, 07.09.2024
МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского
МВД Армении объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве в субботу полицейского в Армавирской области. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:17
2024-09-07T21:17
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ЕРЕВАН. 7 сен - РИА Новости. МВД Армении объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве в субботу полицейского в Армавирской области. Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что 7 сентября во время операции по обезвреживанию вооруженного мужчины в селе Налбандян Армавирской области, в 55 километрах от Еревана, тот открыл огонь по сотрудникам полиции. Один полицейский погиб, второго доставили в медицинский центр. "Сорокаоднолетний житель села Налбандян Армавирской области Манук Маргарян разыскивается по подозрению в убийстве и покушении на убийство. По имеющимся данным, он вооружен. В сообщении полиции содержатся призыв к гражданам, которые располагают информацией о его местонахождении, звонить по телефону 1-02.
https://ria.ru/20240720/strelba-1960888230.html
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в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского

МВД Армении ищет мужчину по подозрению в убийстве полицейского под Армавиром

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН. 7 сен - РИА Новости. МВД Армении объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве в субботу полицейского в Армавирской области.
Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что 7 сентября во время операции по обезвреживанию вооруженного мужчины в селе Налбандян Армавирской области, в 55 километрах от Еревана, тот открыл огонь по сотрудникам полиции. Один полицейский погиб, второго доставили в медицинский центр.
Полицейские в Армении - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В здании полиции в Армении открыли стрельбу
20 июля, 10:34
"Сорокаоднолетний житель села Налбандян Армавирской области Манук Маргарян разыскивается по подозрению в убийстве и покушении на убийство.
По имеющимся данным, он вооружен. В сообщении полиции содержатся призыв к гражданам, которые располагают информацией о его местонахождении, звонить по телефону 1-02.
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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9 июля, 21:32
 
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