https://ria.ru/20240907/armeniya-1971329156.html

МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского

МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского - РИА Новости, 07.09.2024

МВД Армении разыскивает мужчину по подозрению в убийстве полицейского

МВД Армении объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве в субботу полицейского в Армавирской области. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:17

2024-09-07T21:17

2024-09-07T21:17

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ЕРЕВАН. 7 сен - РИА Новости. МВД Армении объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве в субботу полицейского в Армавирской области. Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что 7 сентября во время операции по обезвреживанию вооруженного мужчины в селе Налбандян Армавирской области, в 55 километрах от Еревана, тот открыл огонь по сотрудникам полиции. Один полицейский погиб, второго доставили в медицинский центр. "Сорокаоднолетний житель села Налбандян Армавирской области Манук Маргарян разыскивается по подозрению в убийстве и покушении на убийство. По имеющимся данным, он вооружен. В сообщении полиции содержатся призыв к гражданам, которые располагают информацией о его местонахождении, звонить по телефону 1-02.

https://ria.ru/20240720/strelba-1960888230.html

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в мире, армения, ереван