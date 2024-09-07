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В Армении мужчина застрелил полицейского
В Армении мужчина застрелил полицейского - РИА Новости, 07.09.2024
В Армении мужчина застрелил полицейского
Мужчина открыл огонь по полицейским в Армавирской области Армении в субботу, один страж порядка погиб, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:43
2024-09-07T20:43
2024-09-07T20:43
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ЕРЕВАН, 7 сен - РИА Новости. Мужчина открыл огонь по полицейским в Армавирской области Армении в субботу, один страж порядка погиб, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян. "В армавирское отделение полиции поступило сообщение, что один из жителей села Налбандян (в 55 километрах от Еревана - ред.) вооружен. По предварительным данным, примерно час назад во время операции по его обезвреживанию он открыл огонь по сотрудникам полиции. Один полицейский погиб, второго доставили в медицинский центр", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Другие подробности он не привел, пообещав позднее предоставить дополнительную информацию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, здоровье - общество, армения, ереван, россия
В мире, Здоровье - Общество, Армения, Ереван, Россия
В Армении мужчина застрелил полицейского
МВД: в Армении мужчина открыл огонь по полицейским, один из них погиб