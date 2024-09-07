https://ria.ru/20240907/arkheologiya-1971204204.html

В Египте археологи нашли меч фараона Рамзеса II

В Египте археологи нашли меч фараона Рамзеса II - РИА Новости, 07.09.2024

В Египте археологи нашли меч фараона Рамзеса II

Египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T01:31

2024-09-07T01:31

2024-09-07T01:47

египет

древний египет

в мире

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КАИР, 7 сен — РИА Новости. Египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны. "Египетская археологическая миссия <...> обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн <...> в провинции Эль-Бухейра. Также были найдены многие археологические находки и личные инструменты солдат", — говорится в заявлении министерства. Как отметил генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, сделанная археологами находка подтверждает историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, который считался одним из пунктов дислокации египетской армии в древности. "Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем (именной табличкой. — Прим. ред.) фараона Рамзеса II", — заявило министерство, добавив, что археологи также нашли оружие, орудия лова, средства личной гигиены, амулеты и захоронение коровы и два блока из известняка, на одном из которых было иероглифическое написание титулов Рамзеса II.Рамзес II был одним из величайших правителей в истории Древнего Египта. Считается, что он правил более 60 лет (XIII век до нашей эры), за это время Египет добился серьезных военных успехов и крупных территориальных завоеваний. В последнее время местные археологи стали чаще совершать находки на севере Египта. Ранее они обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры в провинции Кафр-эш-Шейх и бронзовые монеты эпохи Птолемеев в Думьяте.

https://ria.ru/20240103/faraon-1913611312.html

https://ria.ru/20240717/izobrazheniya-1960332715.html

египет

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египет, древний египет, в мире