Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ
Журналист Хинкл: в России нет "охоты на ведьм" в отношении СМИ, в отличие от США
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Если бы сотрудничавший с российскими СМИ экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер и имущество российского политолога с американским гражданством Дмитрия Саймса находились в РФ, а не в зоне досягаемости якобы свободного американского государства, им не угрожала бы "охота на ведьм", сказал в разговоре с РИА Новости журналист из США Джексон Хинкл.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Риттер заявил, что из-за санкций вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм.
"Санкции и вся "охота на ведьм", которую ведут против российских СМИ, не могут меня остановить, потому что я в России. Я сейчас в безопасности. Говорят, что в России нет свободы слова, а в Америке она есть, но посмотрите на меня. Если бы Скотт Риттер был в России, его паспорт не изъяли бы. Если бы картины и все прочие вещи Дмитрия Саймса были в России, их бы не украло бы ФБР", - сказал Хинкл в разговоре с агентством на полях Восточного экономического форума.
В июне Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству сам политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.