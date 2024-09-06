https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971135123.html

Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ

Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ

Если бы сотрудничавший с российскими СМИ экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер и имущество российского политолога с американским гражданством... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:44

2024-09-06T17:44

2024-09-06T17:44

сша

россия

скотт риттер

дмитрий саймс

джексон хинкл

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Если бы сотрудничавший с российскими СМИ экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер и имущество российского политолога с американским гражданством Дмитрия Саймса находились в РФ, а не в зоне досягаемости якобы свободного американского государства, им не угрожала бы "охота на ведьм", сказал в разговоре с РИА Новости журналист из США Джексон Хинкл. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Риттер заявил, что из-за санкций вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм. "Санкции и вся "охота на ведьм", которую ведут против российских СМИ, не могут меня остановить, потому что я в России. Я сейчас в безопасности. Говорят, что в России нет свободы слова, а в Америке она есть, но посмотрите на меня. Если бы Скотт Риттер был в России, его паспорт не изъяли бы. Если бы картины и все прочие вещи Дмитрия Саймса были в России, их бы не украло бы ФБР", - сказал Хинкл в разговоре с агентством на полях Восточного экономического форума. В июне Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству сам политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240906/bajden-1971123605.html

https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html

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сша, россия, скотт риттер, дмитрий саймс, джексон хинкл, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt, санкции в отношении россии