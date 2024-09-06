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Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
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17:44 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971135123.html
Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ
Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ
Если бы сотрудничавший с российскими СМИ экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер и имущество российского политолога с американским гражданством... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:44
2024-09-06T17:44
сша
россия
скотт риттер
дмитрий саймс
джексон хинкл
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Если бы сотрудничавший с российскими СМИ экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер и имущество российского политолога с американским гражданством Дмитрия Саймса находились в РФ, а не в зоне досягаемости якобы свободного американского государства, им не угрожала бы "охота на ведьм", сказал в разговоре с РИА Новости журналист из США Джексон Хинкл. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Риттер заявил, что из-за санкций вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм. "Санкции и вся "охота на ведьм", которую ведут против российских СМИ, не могут меня остановить, потому что я в России. Я сейчас в безопасности. Говорят, что в России нет свободы слова, а в Америке она есть, но посмотрите на меня. Если бы Скотт Риттер был в России, его паспорт не изъяли бы. Если бы картины и все прочие вещи Дмитрия Саймса были в России, их бы не украло бы ФБР", - сказал Хинкл в разговоре с агентством на полях Восточного экономического форума. В июне Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству сам политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240906/bajden-1971123605.html
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html
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сша, россия, скотт риттер, дмитрий саймс, джексон хинкл, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt, санкции в отношении россии
США, Россия, Скотт Риттер, Дмитрий Саймс, Джексон Хинкл, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT, Санкции в отношении России
Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ

Журналист Хинкл: в России нет "охоты на ведьм" в отношении СМИ, в отличие от США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Если бы сотрудничавший с российскими СМИ экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер и имущество российского политолога с американским гражданством Дмитрия Саймса находились в РФ, а не в зоне досягаемости якобы свободного американского государства, им не угрожала бы "охота на ведьм", сказал в разговоре с РИА Новости журналист из США Джексон Хинкл.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Риттер заявил, что из-за санкций вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
СМИ: Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ
Вчера, 17:19
"Санкции и вся "охота на ведьм", которую ведут против российских СМИ, не могут меня остановить, потому что я в России. Я сейчас в безопасности. Говорят, что в России нет свободы слова, а в Америке она есть, но посмотрите на меня. Если бы Скотт Риттер был в России, его паспорт не изъяли бы. Если бы картины и все прочие вещи Дмитрия Саймса были в России, их бы не украло бы ФБР", - сказал Хинкл в разговоре с агентством на полях Восточного экономического форума.
В июне Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству сам политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки
Вчера, 16:54
 
СШАРоссияСкотт РиттерДмитрий СаймсДжексон ХинклДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В миреСанкции США против "России сегодня" и RTСанкции в отношении России
 
 
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