https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971097805.html

Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными

Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными - РИА Новости, 06.09.2024

Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными

США ввели санкции против ряда российских средств массовой информации, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", разрешая при этом своим союзным государствам... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:11

2024-09-06T16:11

2024-09-06T17:12

сша

россия

канада

джексон хинкл

маргарита симоньян

государственный департамент сша

дальневосточный федеральный университет

санкции сша против "россии сегодня" и rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876902374_10:0:1800:1007_1920x0_80_0_0_a4464c2f4449e370eead576cfa957a51.png

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США ввели санкции против ряда российских средств массовой информации, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", разрешая при этом своим союзным государствам финансировать работу СМИ, отметил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина. Госдепартамент США определил, что "России сегодня" и дочерние организации должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их якобы контролирует правительство РФ, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По его словам, от них потребуется уведомлять департамент о работающем в США персонале и имуществе. "Это смешно и грустно, поскольку мы все знаем: таким странам, как Канада, Великобритания, Израиль, любым нашим, американским, союзникам разрешено иметь такие отношения и финансировать СМИ. Не дай Бог это сделает Россия и расскажет правду о том, что происходит в мире", - сказал Хинкл в интервью на полях Восточного экономического форума. Собеседник полагает, что цензура со стороны руководства США только усилится по мере приближения выборов в стране. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, канада, джексон хинкл, маргарита симоньян, государственный департамент сша, дальневосточный федеральный университет, санкции сша против "россии сегодня" и rt