https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971097805.html
Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными
Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными - РИА Новости, 06.09.2024
Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными
США ввели санкции против ряда российских средств массовой информации, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", разрешая при этом своим союзным государствам... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:11
2024-09-06T16:11
2024-09-06T17:12
сша
россия
канада
джексон хинкл
маргарита симоньян
государственный департамент сша
дальневосточный федеральный университет
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США ввели санкции против ряда российских средств массовой информации, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", разрешая при этом своим союзным государствам финансировать работу СМИ, отметил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина. Госдепартамент США определил, что "России сегодня" и дочерние организации должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их якобы контролирует правительство РФ, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По его словам, от них потребуется уведомлять департамент о работающем в США персонале и имуществе. "Это смешно и грустно, поскольку мы все знаем: таким странам, как Канада, Великобритания, Израиль, любым нашим, американским, союзникам разрешено иметь такие отношения и финансировать СМИ. Не дай Бог это сделает Россия и расскажет правду о том, что происходит в мире", - сказал Хинкл в интервью на полях Восточного экономического форума. Собеседник полагает, что цензура со стороны руководства США только усилится по мере приближения выборов в стране. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, канада, джексон хинкл, маргарита симоньян, государственный департамент сша, дальневосточный федеральный университет, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Россия, Канада, Джексон Хинкл, Маргарита Симоньян, Государственный департамент США, Дальневосточный федеральный университет, Санкции США против "России сегодня" и RT
Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными
Хинкл: США разрешили союзным странам финансировать работу российских СМИ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США ввели санкции против ряда российских средств массовой информации, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", разрешая при этом своим союзным государствам финансировать работу СМИ, отметил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина. Госдепартамент США определил, что "России сегодня" и дочерние организации должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их якобы контролирует правительство РФ, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По его словам, от них потребуется уведомлять департамент о работающем в США персонале и имуществе.
"Это смешно и грустно, поскольку мы все знаем: таким странам, как Канада, Великобритания, Израиль, любым нашим, американским, союзникам разрешено иметь такие отношения и финансировать СМИ. Не дай Бог это сделает Россия и расскажет правду о том, что происходит в мире", - сказал Хинкл в интервью на полях Восточного экономического форума.
Собеседник полагает, что цензура со стороны руководства США только усилится по мере приближения выборов в стране.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.