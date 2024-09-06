https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971039257.html

Экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский провел отставки в правительстве

Экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский провел отставки в правительстве - РИА Новости, 06.09.2024

Экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский провел отставки в правительстве

Отставки ряда украинских чиновников вызваны желанием Владимира Зеленского полностью удержать власть в своих руках и демонстративно дать понять Западу, что все... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:35

2024-09-06T13:35

2024-09-06T13:57

владимир зеленский

в мире

украина

дмитрий кулеба

андрей сибига

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Отставки ряда украинских чиновников вызваны желанием Владимира Зеленского полностью удержать власть в своих руках и демонстративно дать понять Западу, что все решения на Украине до сих пор принимает он, считает участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил подавшего в отставку Дмитрия Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Зеленский внес в Раду представление о назначении на этот пост Андрея Сибиги. Никто на Украине не может членораздельно объяснить, что происходит во власти в Киеве, заявила в связи с этим РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это ритуальные жертвы... Речь не идет о желании Зеленского узурпировать власть, он ее узурпировал давно. Речь идет о желании сохранить монополию на эту власть… Зеленский пытается усилить свое влияние на кабинет министров и контролировать в полном объеме все финансовые потоки", - сказал Килинкаров РИА Новости.По его словам, Зеленский хочет дать понять Западу, что он - единственный политик на Украине, который может принимать решения. Поэтому он пытается на максимально длительный период сохранить свою монополию на власть.Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970380195.html

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владимир зеленский, в мире, украина, дмитрий кулеба, андрей сибига