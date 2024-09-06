Зеленский выступил с призывом по России в Германии
Зеленский призвал в ФРГ игнорировать красные линии РФ, прося дальнобойное оружие
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной попытке выпросить оружие призвал союзников игнорировать красные линии России. О его требовании, прозвучавшем на заседании "Рамштайна", написал Reuters.
"Нам нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России...", — заявил он.
"Нам нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России...", — заявил он.
Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.