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Зеленский выступил с призывом по России в Германии - РИА Новости, 06.09.2024
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12:57 06.09.2024 (обновлено: 17:17 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971030805.html
Зеленский выступил с призывом по России в Германии
Зеленский выступил с призывом по России в Германии - РИА Новости, 06.09.2024
Зеленский выступил с призывом по России в Германии
Владимир Зеленский в очередной попытке выпросить оружие призвал союзников игнорировать красные линии России. О его требовании, прозвучавшем на заседании... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:57
2024-09-06T17:17
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной попытке выпросить оружие призвал союзников игнорировать красные линии России. О его требовании, прозвучавшем на заседании "Рамштайна", написал Reuters. "Нам нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России...", — заявил он.Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971012614.html
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, германия
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Германия
Зеленский выступил с призывом по России в Германии

Зеленский призвал в ФРГ игнорировать красные линии РФ, прося дальнобойное оружие

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной попытке выпросить оружие призвал союзников игнорировать красные линии России. О его требовании, прозвучавшем на заседании "Рамштайна", написал Reuters.

"Нам нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России...", — заявил он.
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Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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