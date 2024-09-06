https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971030805.html

Зеленский выступил с призывом по России в Германии

Зеленский выступил с призывом по России в Германии - РИА Новости, 06.09.2024

Зеленский выступил с призывом по России в Германии

Владимир Зеленский в очередной попытке выпросить оружие призвал союзников игнорировать красные линии России. О его требовании, прозвучавшем на заседании... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:57

2024-09-06T12:57

2024-09-06T17:17

в мире

владимир зеленский

россия

украина

германия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной попытке выпросить оружие призвал союзников игнорировать красные линии России. О его требовании, прозвучавшем на заседании "Рамштайна", написал Reuters. "Нам нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России...", — заявил он.Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971012614.html

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

россия

украина

германия

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в мире, владимир зеленский, россия, украина, германия