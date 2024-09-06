https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971012614.html

Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием по прибытии в Германию

Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием по прибытии в Германию - РИА Новости, 06.09.2024

Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием по прибытии в Германию

Владимир Зеленский прибыл в Германию и обратился к Западу с требованием дать оружие. Об этом он написал в Telegram-канале."Нужно, чтобы все оружие из уже... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:51

2024-09-06T11:51

2024-09-06T11:51

в мире

германия

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Германию и обратился к Западу с требованием дать оружие. Об этом он написал в Telegram-канале."Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров..." — говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

германия

украина

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в мире, германия, владимир зеленский, украина