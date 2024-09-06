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"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zelenskij-1971052537.html
"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области
"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:23
2024-09-06T14:23
специальная военная операция на украине
курская область
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, получив взамен огромные невосполнимые потери. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ, что потери ВСУ могут привести к разрушению фронта и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Он подчеркнул, что противник ослабил свои позиции в зоне СВО, а российские войска ускорили наступательные операции. "Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ также не смогли прорваться вглубь Курской области и захватить город Курчатов, где находится АЭС, а вместо этого получили головную боль в виде увеличения линии фронта и проблем с логистикой. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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курская область, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Горькое похмелье". Рогов рассказал о просчете Зеленского в Курской области

Рогов: Зеленский просчитался с нападением на Курскую область

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, получив взамен огромные невосполнимые потери.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ, что потери ВСУ могут привести к разрушению фронта и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Он подчеркнул, что противник ослабил свои позиции в зоне СВО, а российские войска ускорили наступательные операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
"Сегодня равно месяц с начала курской авантюры режима Зеленского, которая обернулась для него холодным душем и горьким похмельем. На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ также не смогли прорваться вглубь Курской области и захватить город Курчатов, где находится АЭС, а вместо этого получили головную боль в виде увеличения линии фронта и проблем с логистикой.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
30 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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