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МИД России рассказал послу Израиля об усилиях по освобождению заложников
МИД России рассказал послу Израиля об усилиях по освобождению заложников - РИА Новости, 06.09.2024
МИД России рассказал послу Израиля об усилиях по освобождению заложников
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:58
2024-09-06T20:58
2024-09-06T20:58
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов проинформировал посла Израиля в Москве Симону Гальперин о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах скорейшего освобождения удерживаемых на территории сектора Газа заложников. "Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин", - сообщило министерство. В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено продолжающемуся вооруженному противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны была разъяснена последовательная принципиальная позиция Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и её Совета Безопасности. "Посол Израиля была проинформирована о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах скорейшего освобождения удерживаемых на территории сектора Газа заложников", - добавили в министерстве. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240906/konflikt-1915630213.html
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в мире, москва, ближний восток, африка, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Москва, Ближний Восток, Африка, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России рассказал послу Израиля об усилиях по освобождению заложников
Богданов проинформировал посла Израиля об усилиях по освобождению заложников