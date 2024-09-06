https://ria.ru/20240906/zalozhniki-1971182728.html

МИД России рассказал послу Израиля об усилиях по освобождению заложников

МИД России рассказал послу Израиля об усилиях по освобождению заложников - РИА Новости, 06.09.2024

МИД России рассказал послу Израиля об усилиях по освобождению заложников

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:58

2024-09-06T20:58

2024-09-06T20:58

в мире

москва

ближний восток

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михаил богданов

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов проинформировал посла Израиля в Москве Симону Гальперин о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах скорейшего освобождения удерживаемых на территории сектора Газа заложников. "Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин", - сообщило министерство. В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено продолжающемуся вооруженному противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны была разъяснена последовательная принципиальная позиция Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и её Совета Безопасности. "Посол Израиля была проинформирована о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах скорейшего освобождения удерживаемых на территории сектора Газа заложников", - добавили в министерстве. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240906/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

москва

ближний восток

африка

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в мире, москва, ближний восток, африка, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году