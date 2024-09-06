https://ria.ru/20240906/zalozhniki-1971026480.html
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников - РИА Новости, 06.09.2024
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников
Палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве "жеста доброй воли", сообщает немецкая газета Bild со РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:38
2024-09-06T12:38
2024-09-06T12:40
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве "жеста доброй воли", сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на документ. Как утверждает издание, в его распоряжении оказался документ с компьютера, вероятно, принадлежавшего новому лидеру движения Яхье Синвару, в котором излагается стратегия ХАМАС в переговорах по прекращению огня. По информации газеты, документ датируется началом 2024 года и, вероятно, был утвержден Синваром лично. "Во время переговоров о второй фазе (т.е. в период прекращения огня - ред. Bild) ХАМАС разрешит Красному Кресту посетить некоторых заложников в качестве жеста доброй воли и для того, чтобы передать новости их родным", - говорится в документе. При этом издание указывает на то, что таким образом ХАМАС желает усилить давление на израильское правительство. Кроме того, движение хочет, чтобы вдоль восточной и северной границ с Израилем были размещены арабские вооруженные силы. "Арабские вооруженные силы должны служить в качестве буфера, чтобы предотвратить вторжение врага в Газу после окончания войны до тех пор, пока они (ХАМАС - ред.) не реорганизуют свои ряды и военные возможности", - говорится в документе. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240420/khamas-1941189167.html
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в мире, израиль, каир (город), доха, яхья синвар, хамас, красный крест, bild, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Доха, Яхья Синвар, ХАМАС, Красный Крест, Bild, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников
Bild: ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве "жеста доброй воли", сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на документ.
Как утверждает издание, в его распоряжении оказался документ с компьютера, вероятно, принадлежавшего новому лидеру движения Яхье Синвару, в котором излагается стратегия ХАМАС в переговорах по прекращению огня. По информации газеты, документ датируется началом 2024 года и, вероятно, был утвержден Синваром лично.
"Во время переговоров о второй фазе (т.е. в период прекращения огня - ред. Bild) ХАМАС разрешит Красному Кресту посетить некоторых заложников в качестве жеста доброй воли и для того, чтобы передать новости их родным", - говорится в документе.
При этом издание указывает на то, что таким образом ХАМАС желает усилить давление на израильское правительство. Кроме того, движение хочет, чтобы вдоль восточной и северной границ с Израилем были размещены арабские вооруженные силы.
"Арабские вооруженные силы должны служить в качестве буфера, чтобы предотвратить вторжение врага в Газу после окончания войны до тех пор, пока они (ХАМАС - ред.) не реорганизуют свои ряды и военные возможности", - говорится в документе.
Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.