Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 06.09.2024 (обновлено: 12:40 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/zalozhniki-1971026480.html
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников - РИА Новости, 06.09.2024
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников
Палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве "жеста доброй воли", сообщает немецкая газета Bild со РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:38
2024-09-06T12:40
в мире
израиль
каир (город)
доха
яхья синвар
хамас
красный крест
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_a02c18bd9be832f7936770570dd1fc1f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве "жеста доброй воли", сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на документ. Как утверждает издание, в его распоряжении оказался документ с компьютера, вероятно, принадлежавшего новому лидеру движения Яхье Синвару, в котором излагается стратегия ХАМАС в переговорах по прекращению огня. По информации газеты, документ датируется началом 2024 года и, вероятно, был утвержден Синваром лично. "Во время переговоров о второй фазе (т.е. в период прекращения огня - ред. Bild) ХАМАС разрешит Красному Кресту посетить некоторых заложников в качестве жеста доброй воли и для того, чтобы передать новости их родным", - говорится в документе. При этом издание указывает на то, что таким образом ХАМАС желает усилить давление на израильское правительство. Кроме того, движение хочет, чтобы вдоль восточной и северной границ с Израилем были размещены арабские вооруженные силы. "Арабские вооруженные силы должны служить в качестве буфера, чтобы предотвратить вторжение врага в Газу после окончания войны до тех пор, пока они (ХАМАС - ред.) не реорганизуют свои ряды и военные возможности", - говорится в документе. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240420/khamas-1941189167.html
https://ria.ru/20240904/izrail-1970481538.html
израиль
каир (город)
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_242456b609521e6d4f47cb79ed885ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, каир (город), доха, яхья синвар, хамас, красный крест, bild, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Доха, Яхья Синвар, ХАМАС, Красный Крест, Bild, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников

Bild: ХАМАС может разрешить представителям Красного Креста посетить заложников

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве "жеста доброй воли", сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на документ.
Как утверждает издание, в его распоряжении оказался документ с компьютера, вероятно, принадлежавшего новому лидеру движения Яхье Синвару, в котором излагается стратегия ХАМАС в переговорах по прекращению огня. По информации газеты, документ датируется началом 2024 года и, вероятно, был утвержден Синваром лично.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
СМИ: ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну
20 апреля, 08:31
"Во время переговоров о второй фазе (т.е. в период прекращения огня - ред. Bild) ХАМАС разрешит Красному Кресту посетить некоторых заложников в качестве жеста доброй воли и для того, чтобы передать новости их родным", - говорится в документе.
При этом издание указывает на то, что таким образом ХАМАС желает усилить давление на израильское правительство. Кроме того, движение хочет, чтобы вдоль восточной и северной границ с Израилем были размещены арабские вооруженные силы.
"Арабские вооруженные силы должны служить в качестве буфера, чтобы предотвратить вторжение врага в Газу после окончания войны до тех пор, пока они (ХАМАС - ред.) не реорганизуют свои ряды и военные возможности", - говорится в документе.
Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Израиль пытается остановить переговоры по Газе из-за убийства заложников
4 сентября, 12:38
 
В миреИзраильКаир (город)ДохаЯхья СинварХАМАСКрасный КрестBildОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала