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ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником - РИА Новости, 06.09.2024
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00:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zalozhnik-1970937175.html
ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником
ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником - РИА Новости, 06.09.2024
ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником
Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с еще одним из шести погибших израильских заложников – Хершем Гольдбергом-Полином, у которого также было... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T00:14
2024-09-06T00:14
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КАИР, 6 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с еще одним из шести погибших израильских заложников – Хершем Гольдбергом-Полином, у которого также было гражданство США. В среду ХАМАС выложило видеоролик с обращением заложника-россиянина Александра Лобанова (обладатель паспортов Израиля и РФ), который впоследствии был убит. Также были опубликованы видео и с другими погибшими заложниками - с Кармель Гат и Эден Йерушалми. На видео, которое ХАМАС разместило в четверг, еще живой Гольдберг-Полин призывает президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена сделать все для прекращения войны в секторе Газа и его возвращения из плена. Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
https://ria.ru/20240905/khamas-1970658484.html
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в мире, сша, израиль, россия, александр лобанов, джо байден, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, Израиль, Россия, Александр Лобанов, Джо Байден, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником

ХАМАС опубликовало видео с погибшим заложником, у которого было гражданство США

© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 6 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с еще одним из шести погибших израильских заложников – Хершем Гольдбергом-Полином, у которого также было гражданство США.
В среду ХАМАС выложило видеоролик с обращением заложника-россиянина Александра Лобанова (обладатель паспортов Израиля и РФ), который впоследствии был убит. Также были опубликованы видео и с другими погибшими заложниками - с Кармель Гат и Эден Йерушалми.
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ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху
Вчера, 00:31
На видео, которое ХАМАС разместило в четверг, еще живой Гольдберг-Полин призывает президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена сделать все для прекращения войны в секторе Газа и его возвращения из плена.
Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильРоссияАлександр ЛобановДжо БайденЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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