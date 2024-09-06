https://ria.ru/20240906/zalozhnik-1970937175.html

ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником

ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником - РИА Новости, 06.09.2024

ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с еще одним из шести погибших израильских заложников – Хершем Гольдбергом-Полином, у которого также было... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T00:14

2024-09-06T00:14

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КАИР, 6 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с еще одним из шести погибших израильских заложников – Хершем Гольдбергом-Полином, у которого также было гражданство США. В среду ХАМАС выложило видеоролик с обращением заложника-россиянина Александра Лобанова (обладатель паспортов Израиля и РФ), который впоследствии был убит. Также были опубликованы видео и с другими погибшими заложниками - с Кармель Гат и Эден Йерушалми. На видео, которое ХАМАС разместило в четверг, еще живой Гольдберг-Полин призывает президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена сделать все для прекращения войны в секторе Газа и его возвращения из плена. Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.

https://ria.ru/20240905/khamas-1970658484.html

https://ria.ru/20240905/konflikt-1915630213.html

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