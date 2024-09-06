https://ria.ru/20240906/zaderzhanie-1971083120.html

В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске

В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске - РИА Новости, 06.09.2024

В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске

Задержанным за стрельбу из окна квартиры в Красноярске оказался местный житель 1993 года рождения, он доставлен в отдел полиции, сообщил врио начальника... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:37

2024-09-06T15:37

2024-09-06T15:37

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Задержанным за стрельбу из окна квартиры в Красноярске оказался местный житель 1993 года рождения, он доставлен в отдел полиции, сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД России по Красноярскому краю полковник полиции Владимир Юрченко. Ранее краевой главк МВД сообщил о мужчине, который открыл стрельбу в одном из дворов Красноярска из окна дома. В результате инцидента пострадавших нет, мужчина был задержан. "В результате грамотных действий полиции и Росгвардии мужчина был задержан. Им оказался местный житель 1993 года рождения, оружие, которое находилось у гражданина, изъято. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия", - сказал он. По данным полиции, сообщение о стрельбе из окна третьего этажа поступило около 16.00 (12.00 мск). Мужчину доставили в отдел полиции №10. С ним работают сотрудники ОВД.

https://ria.ru/20240804/zaderzhanie-1964042229.html

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красноярск

россия

красноярский край

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Кадры задержания жителя Красноярска, стрелявшего из окна МВД показало видео с задержанным жителем Красноярска, стрелявшим из окна. Сообщается, что это мужчина 1993 года рождения, его мотивы не уточняются. 2024-09-06T15:37 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)