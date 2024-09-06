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В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске - РИА Новости, 06.09.2024
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15:37 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zaderzhanie-1971083120.html
В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске
В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске - РИА Новости, 06.09.2024
В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске
Задержанным за стрельбу из окна квартиры в Красноярске оказался местный житель 1993 года рождения, он доставлен в отдел полиции, сообщил врио начальника... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:37
2024-09-06T15:37
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Задержанным за стрельбу из окна квартиры в Красноярске оказался местный житель 1993 года рождения, он доставлен в отдел полиции, сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД России по Красноярскому краю полковник полиции Владимир Юрченко. Ранее краевой главк МВД сообщил о мужчине, который открыл стрельбу в одном из дворов Красноярска из окна дома. В результате инцидента пострадавших нет, мужчина был задержан. "В результате грамотных действий полиции и Росгвардии мужчина был задержан. Им оказался местный житель 1993 года рождения, оружие, которое находилось у гражданина, изъято. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия", - сказал он. По данным полиции, сообщение о стрельбе из окна третьего этажа поступило около 16.00 (12.00 мск). Мужчину доставили в отдел полиции №10. С ним работают сотрудники ОВД.
https://ria.ru/20240804/zaderzhanie-1964042229.html
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красноярск
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Кадры задержания жителя Красноярска, стрелявшего из окна
МВД показало видео с задержанным жителем Красноярска, стрелявшим из окна. Сообщается, что это мужчина 1993 года рождения, его мотивы не уточняются.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске

МВД: задержанным за стрельбу из окна в Красноярске оказался местный житель

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Задержанным за стрельбу из окна квартиры в Красноярске оказался местный житель 1993 года рождения, он доставлен в отдел полиции, сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД России по Красноярскому краю полковник полиции Владимир Юрченко.
Ранее краевой главк МВД сообщил о мужчине, который открыл стрельбу в одном из дворов Красноярска из окна дома. В результате инцидента пострадавших нет, мужчина был задержан.
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"В результате грамотных действий полиции и Росгвардии мужчина был задержан. Им оказался местный житель 1993 года рождения, оружие, которое находилось у гражданина, изъято. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия", - сказал он.
По данным полиции, сообщение о стрельбе из окна третьего этажа поступило около 16.00 (12.00 мск). Мужчину доставили в отдел полиции №10. С ним работают сотрудники ОВД.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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