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В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов - РИА Новости, 06.09.2024
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов
Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:30
2024-09-06T01:30
2024-09-06T01:30
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Мужчина был замечен с телефоном у одного из режимных объектов на территории Москвы, осуществлял съемку. Проводится проверка, изучаются отснятые им материалы", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока задержанный не смог объяснить, что он делал возле режимных объектов и для чего производил съемку.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов
В Москве задержали мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Мужчина был замечен с телефоном у одного из режимных объектов на территории Москвы, осуществлял съемку. Проводится проверка, изучаются отснятые им материалы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока задержанный не смог объяснить, что он делал возле режимных объектов и для чего производил съемку.