https://ria.ru/20240906/zaderzhanie-1970942817.html

В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов

В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов - РИА Новости, 06.09.2024

В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов

Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T01:30

2024-09-06T01:30

2024-09-06T01:30

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Мужчина был замечен с телефоном у одного из режимных объектов на территории Москвы, осуществлял съемку. Проводится проверка, изучаются отснятые им материалы", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока задержанный не смог объяснить, что он делал возле режимных объектов и для чего производил съемку.

https://ria.ru/20240905/otravleniya-1970931610.html

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2024

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происшествия, москва, россия