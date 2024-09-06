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В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов - РИА Новости, 06.09.2024
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01:30 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zaderzhanie-1970942817.html
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов - РИА Новости, 06.09.2024
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов
Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:30
2024-09-06T01:30
происшествия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Мужчина был замечен с телефоном у одного из режимных объектов на территории Москвы, осуществлял съемку. Проводится проверка, изучаются отснятые им материалы", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока задержанный не смог объяснить, что он делал возле режимных объектов и для чего производил съемку.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов

В Москве задержали мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчину, который снимал работу режимных объектов на телефон, задержали правоохранительные органы на территории Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Мужчина был замечен с телефоном у одного из режимных объектов на территории Москвы, осуществлял съемку. Проводится проверка, изучаются отснятые им материалы", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пока задержанный не смог объяснить, что он делал возле режимных объектов и для чего производил съемку.
 
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