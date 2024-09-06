https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html

Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры

Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 06.09.2024

Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры

Новый образовательный центр "Точка роста" открылся в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, школа в отдаленном поселении Локосово стала... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:17

2024-09-06T16:17

2024-09-06T16:17

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Новый образовательный центр "Точка роста" открылся в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, школа в отдаленном поселении Локосово стала одиннадцатой в муниципалитете, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе открыли одиннадцатую "Точку роста". Инновационный центр на базе Локосовской школы заработал сегодня. Оснастили учебное пространство на 875 тысяч рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, за 120 тысяч рублей, выделенных из бюджета Сургутского района, классы химии и физики оформили в фирменном стиле "Точек роста". Первая "Точка роста" была открыта в 2020 году. На сегодняшний день их 11: в деревне Русскинская, Высоком Мысе, Нижнесортымском, Ляминой, Угуте, Ульт-Ягуне, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и теперь – в Локосово. На оформление всех помещений, отметил глава муниципалитета, из районной казны было направлено около 2,1 миллиона рублей. Центры образования "Точка роста" создаются на базе школ в селах и малых городах, их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Всего по учебным предметам в "Точках роста" Сургутского района, по данным властей, занимаются 4,3 тысячи школьников.

https://ria.ru/20240906/nizhnevartovsk-1971076738.html

https://ria.ru/20240819/yugra-1967129108.html

сургутский район

лянтор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, лянтор