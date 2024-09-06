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Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 06.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:17 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html
Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры
Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 06.09.2024
Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры
Новый образовательный центр "Точка роста" открылся в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, школа в отдаленном поселении Локосово стала... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:17
2024-09-06T16:17
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Новый образовательный центр "Точка роста" открылся в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, школа в отдаленном поселении Локосово стала одиннадцатой в муниципалитете, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе открыли одиннадцатую "Точку роста". Инновационный центр на базе Локосовской школы заработал сегодня. Оснастили учебное пространство на 875 тысяч рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, за 120 тысяч рублей, выделенных из бюджета Сургутского района, классы химии и физики оформили в фирменном стиле "Точек роста". Первая "Точка роста" была открыта в 2020 году. На сегодняшний день их 11: в деревне Русскинская, Высоком Мысе, Нижнесортымском, Ляминой, Угуте, Ульт-Ягуне, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и теперь – в Локосово. На оформление всех помещений, отметил глава муниципалитета, из районной казны было направлено около 2,1 миллиона рублей. Центры образования "Точка роста" создаются на базе школ в селах и малых городах, их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Всего по учебным предметам в "Точках роста" Сургутского района, по данным властей, занимаются 4,3 тысячи школьников.
https://ria.ru/20240906/nizhnevartovsk-1971076738.html
https://ria.ru/20240819/yugra-1967129108.html
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сургутский район, лянтор
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Лянтор

Одиннадцатую "Точку роста" открыли в Сургутском районе Югры

© Фото : Андрей Трубецкой/TelegramОбразовательный центр "Точка роста" в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа
Образовательный центр Точка роста в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram
Образовательный центр "Точка роста" в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Новый образовательный центр "Точка роста" открылся в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, школа в отдаленном поселении Локосово стала одиннадцатой в муниципалитете, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"В Сургутском районе открыли одиннадцатую "Точку роста". Инновационный центр на базе Локосовской школы заработал сегодня. Оснастили учебное пространство на 875 тысяч рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Окружная клиническая больница в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Югре открыли Нижневартовскую окружную клиническую больницу
Вчера, 15:14
По его словам, за 120 тысяч рублей, выделенных из бюджета Сургутского района, классы химии и физики оформили в фирменном стиле "Точек роста".
Первая "Точка роста" была открыта в 2020 году. На сегодняшний день их 11: в деревне Русскинская, Высоком Мысе, Нижнесортымском, Ляминой, Угуте, Ульт-Ягуне, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и теперь – в Локосово. На оформление всех помещений, отметил глава муниципалитета, из районной казны было направлено около 2,1 миллиона рублей.
Центры образования "Точка роста" создаются на базе школ в селах и малых городах, их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Всего по учебным предметам в "Точках роста" Сургутского района, по данным властей, занимаются 4,3 тысячи школьников.
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19 августа, 16:44
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районЛянтор
 
 
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