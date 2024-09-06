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Явка на выборах в Брянской области составила 26,72 процента
Явка на выборах в Брянской области составила 26,72 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах в Брянской области составила 26,72 процента
Явка на выборах в Брянской области по итогам первого дня голосования составила 26,72%, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:25
2024-09-06T23:25
2024-09-06T23:25
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Брянской области по итогам первого дня голосования составила 26,72%, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. В Брянской области 6, 7 и 8 сентября жители региона голосуют на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Унечскому одномандатному избирательному округу №78, выбирают депутатов регионального парламента и муниципалитетов. По информации регионального избиркома, в регионе работает 1044 избирательных участка. "На конец дня 6 сентября явка избирателей в Брянской области составила 26,72%. Жители региона активно принимают участие в голосовании. Несмотря на проведение КТО, обстановка на участках спокойная", – говорится в сообщении. Отмечается, что с учетом приграничного положения региона для безопасности жителей в восьми районах Брянской области с 30 августа по 5 сентября на 145 избирательных участках проводилось досрочное голосование. "Досрочно проголосовали более тридцати трех тысяч избирателей. Голоса избирателей, проголосовавших досрочно, будут подсчитаны одновременно со всеми после окончания голосования 8 сентября", – добавили в избиркоме.
https://ria.ru/20240906/kiberataki-1971182526.html
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политика, брянская область, россия, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Брянская область, Россия, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Брянской области составила 26,72 процента
Явка на выборах в Брянской области в первый день голосования составила 26,72%
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Брянской области по итогам первого дня голосования составила 26,72%, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
В Брянской области 6, 7 и 8 сентября жители региона голосуют на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ
по Унечскому одномандатному избирательному округу №78, выбирают депутатов регионального парламента и муниципалитетов. По информации регионального избиркома, в регионе работает 1044 избирательных участка.
"На конец дня 6 сентября явка избирателей в Брянской области составила 26,72%. Жители региона активно принимают участие в голосовании. Несмотря на проведение КТО, обстановка на участках спокойная", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом приграничного положения региона для безопасности жителей в восьми районах Брянской области с 30 августа по 5 сентября на 145 избирательных участках проводилось досрочное голосование.
"Досрочно проголосовали более тридцати трех тысяч избирателей. Голоса избирателей, проголосовавших досрочно, будут подсчитаны одновременно со всеми после окончания голосования 8 сентября", – добавили в избиркоме.