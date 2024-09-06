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Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента - РИА Новости, 06.09.2024
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21:37 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/yavka-1971186998.html
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Липецкой области в первый день голосования составила 23,32%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:37
2024-09-06T21:37
политика
липецкая область
липецк
игорь артамонов
единая россия
лдпр
коммунисты россии
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Липецкой области в первый день голосования составила 23,32%, сообщает избирком региона. "Явка на выборах Губернатора Липецкой области на 20.00 часов (совпадает с мск - ред.) 6 сентября составила 23,32%. В Липецке показатель - 11,31%", - информирует Telegram-канал избиркома по Липецкой области. В избиркоме сообщили, что системой воспользовались 77,21% избирателей региона от общего количества подавших заявки. Выборы губернатора Липецкой области проходят три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов, который выдвинут от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России". В предыдущий раз выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40,33%.
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политика, липецкая область, липецк, игорь артамонов, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента

Явка на выборах губернатора Липецкой области в первый день составила 23,32%

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Голосование на выборах. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Липецкой области в первый день голосования составила 23,32%, сообщает избирком региона.
"Явка на выборах Губернатора Липецкой области на 20.00 часов (совпадает с мск - ред.) 6 сентября составила 23,32%. В Липецке показатель - 11,31%", - информирует Telegram-канал избиркома по Липецкой области.
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В избиркоме сообщили, что системой воспользовались 77,21% избирателей региона от общего количества подавших заявки.
Выборы губернатора Липецкой области проходят три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов, который выдвинут от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России".
В предыдущий раз выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40,33%.
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ПолитикаЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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