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Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента

Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента - РИА Новости, 06.09.2024

Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 23,32 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Липецкой области в первый день голосования составила 23,32%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:37

2024-09-06T21:37

2024-09-06T21:37

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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Липецкой области в первый день голосования составила 23,32%, сообщает избирком региона. "Явка на выборах Губернатора Липецкой области на 20.00 часов (совпадает с мск - ред.) 6 сентября составила 23,32%. В Липецке показатель - 11,31%", - информирует Telegram-канал избиркома по Липецкой области. В избиркоме сообщили, что системой воспользовались 77,21% избирателей региона от общего количества подавших заявки. Выборы губернатора Липецкой области проходят три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов, который выдвинут от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России". В предыдущий раз выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40,33%.

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политика, липецкая область, липецк, игорь артамонов, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024