https://ria.ru/20240906/yaponiya-1970956891.html

Япония направила протест Белоруссии

Япония направила протест Белоруссии - РИА Новости, 06.09.2024

Япония направила протест Белоруссии

Правительство Японии направило протест Белоруссии в связи с выходом передачи о задержанном японце Масатоси Наканиси, которого Минск называет "агентом японской... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T06:54

2024-09-06T06:54

2024-09-06T07:13

в мире

белоруссия

япония

минск

есимаса хаяси

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ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Правительство Японии направило протест Белоруссии в связи с выходом передачи о задержанном японце Масатоси Наканиси, которого Минск называет "агентом японской спецслужбы", заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси. "Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир. После ее трансляции мы направили протест правительству Белоруссии", — отметил он. По словам Хаяси, правительство продолжит "предоставлять всю возможную поддержку для защиты интересов японских граждан". Ранее на этой неделе телеканал "Беларусь 1" сообщил о задержании агента японской спецслужбы. Согласно сообщению, задержанный гражданин Японии "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры". Правительство Японии подтвердило задержание японского гражданина в Белоруссии летом этого года, отметив, что ему оказывается консульская поддержка. Накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" вышла программа, в которой задержанный в Гомеле Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии. По данным телеканала, японец сделал более 9 тысяч точных фотографий с белорусско-украинской границы, в основном это мосты, дороги, железнодорожные пути, военные и логистические объекты. Для передачи информации было использовано два канала, причем резервный находился в посольстве Японии в Минске. Уточняется, что Наканиси был задержан КГБ Белоруссии в июле. Он был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель. Японец делал подробные отчеты за каждый год из шести, проведенных в Белоруссии. Он намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии, одно из подразделений которой занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью. Подчеркивается, что Наканиси собирал для разведки информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также санкциями против России и Белоруссии. Его интересовало, можно ли вести съемку российского вооружения и военных, работают ли в Белоруссии западные санкции, можно ли использовать платежную систему "Мир" для их обхода, задерживают ли на улицах за фотографии стратегических объектов, много ли в Белоруссии украинских беженцев и другие сведения. Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что Наканиси осуществлял сбор и передачу различной информации военного характера. В соответствии с данной статьей иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240905/agent-1970928588.html

https://ria.ru/20240822/kitaj-1967745524.html

https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947185905.html

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в мире, белоруссия, япония, минск, есимаса хаяси