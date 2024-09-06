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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 06.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Взрывы произошли в Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил в пятницу украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:59

2024-09-06T07:59

2024-09-06T07:59

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил в пятницу украинский телеканал ICTV."В Киевской области слышны взрывы", - говорится в сообщении.Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога, позднее сигнал отменили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область, украина, в мире