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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы произошли в Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил в пятницу украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:59
2024-09-06T07:59
2024-09-06T07:59
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Киевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил в пятницу украинский телеканал ICTV."В Киевской области слышны взрывы", - говорится в сообщении.Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога, позднее сигнал отменили.
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киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
ICTV: в Киевской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога