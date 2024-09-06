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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T00:04
2024-09-06T00:04
2024-09-06T00:04
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Воздушная тревога в Сумской области звучит с 20.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970927922.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Страна.ua": в Сумской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога