https://ria.ru/20240906/vzryv-1970963729.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна". РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:10
2024-09-06T08:10
2024-09-06T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
черниговская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 07.59 в Харьковской и соседних Полтавской, Сумской и Черниговской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
харьков
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, черниговская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Черниговская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна": в Харькове прогремел взрыв