https://ria.ru/20240906/vzryv-1970963729.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 06.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв раздался в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна". РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:10

2024-09-06T08:10

2024-09-06T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

черниговская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 07.59 в Харьковской и соседних Полтавской, Сумской и Черниговской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

харьков

черниговская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, черниговская область, украина