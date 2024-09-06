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Linkin Park объявила о возвращении на сцену - РИА Новости, 06.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:20 06.09.2024 (обновлено: 10:59 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vyhod-1970978748.html
Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Linkin Park объявила о возвращении на сцену - РИА Новости, 06.09.2024
Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:20
2024-09-06T10:59
честер беннингтон
linkin park
культура
в мире
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года. "Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября", — говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park в соцсети Facebook*. Новый альбом будет состоять из 11 песен. В ходе прямого эфира, который Linkin Park провела этой ночью, также были представлены новая вокалистка Эмили Армстронг и новый барабанщик Колин Бриттейн, при этом к составу не присоединился ее прежний барабанщик Роб Бурдон. На сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне с новым альбомом, концерты пройдут этой осенью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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честер беннингтон, linkin park, в мире
Честер Беннингтон, Linkin Park, Культура, В мире
Linkin Park объявила о возвращении на сцену

Рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого с 2017 года студийного альбома

© AP Photo / Invision / Jordan StraussМайк Шинода и новая вокалистка группы Linkin Park Эмили Армстронг во время концерта в Лос-Анджелесе, США. 6 сентября 2024 года
Майк Шинода и новая вокалистка группы Linkin Park Эмили Армстронг во время концерта в Лос-Анджелесе, США. 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Майк Шинода и новая вокалистка группы Linkin Park Эмили Армстронг во время концерта в Лос-Анджелесе, США. 6 сентября 2024 года
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года.
"Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября", — говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park в соцсети Facebook*. Новый альбом будет состоять из 11 песен.
В ходе прямого эфира, который Linkin Park провела этой ночью, также были представлены новая вокалистка Эмили Армстронг и новый барабанщик Колин Бриттейн, при этом к составу не присоединился ее прежний барабанщик Роб Бурдон. На сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне с новым альбомом, концерты пройдут этой осенью.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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