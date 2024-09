Linkin Park объявила о возвращении на сцену

https://ria.ru/20240906/vyhod-1970978748.html

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года. "Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября", — говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park в соцсети Facebook*. Новый альбом будет состоять из 11 песен. В ходе прямого эфира, который Linkin Park провела этой ночью, также были представлены новая вокалистка Эмили Армстронг и новый барабанщик Колин Бриттейн, при этом к составу не присоединился ее прежний барабанщик Роб Бурдон. На сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне с новым альбомом, концерты пройдут этой осенью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

