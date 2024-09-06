https://ria.ru/20240906/vyhod-1970978748.html
Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Linkin Park объявила о возвращении на сцену - РИА Новости, 06.09.2024
Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:20
2024-09-06T09:20
2024-09-06T10:59
честер беннингтон
linkin park
культура
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970990291_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_017e58ac4ef5fe1f19839e273ae460ba.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года. "Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября", — говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park в соцсети Facebook*. Новый альбом будет состоять из 11 песен. В ходе прямого эфира, который Linkin Park провела этой ночью, также были представлены новая вокалистка Эмили Армстронг и новый барабанщик Колин Бриттейн, при этом к составу не присоединился ее прежний барабанщик Роб Бурдон. На сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне с новым альбомом, концерты пройдут этой осенью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20211215/muzyka-1763879565.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970990291_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_03b450c5814f12a5ede3bb1a10560ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
честер беннингтон, linkin park, в мире
Честер Беннингтон, Linkin Park, Культура, В мире
Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого с 2017 года студийного альбома
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года.
"Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября", — говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park в соцсети Facebook*. Новый альбом будет состоять из 11 песен.
В ходе прямого эфира, который Linkin Park провела этой ночью, также были представлены новая вокалистка Эмили Армстронг и новый барабанщик Колин Бриттейн, при этом к составу не присоединился ее прежний барабанщик Роб Бурдон. На сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне с новым альбомом, концерты пройдут этой осенью.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.