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Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка - РИА Новости, 06.09.2024
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21:29 06.09.2024 (обновлено: 22:40 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1971185990.html
Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка
Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка - РИА Новости, 06.09.2024
Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка
Внешние силы не пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США, но стремятся "повлиять" на них, заявил представитель американского разведсообщества. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:29
2024-09-06T22:40
в мире
сша
россия
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
иран
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Внешние силы не пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США, но стремятся "повлиять" на них, заявил представитель американского разведсообщества."Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года", — сказал чиновник на специальном брифинге.При этом он утверждает, что Россия, Иран и Китай якобы воспринимают это как слабое место и пытаются повлиять на электоральные процессы, "продвигая поддержку одного из кандидатов".Москва якобы представляет самую активную угрозу, а ее цель, по его убеждению, — "ослабить США и их поддержку Украины".Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизавету Бродскую.Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT, Елене Афанасьевой, предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти средства массовой информации в перечень зарубежных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента. Руководство Соединенных Штатов также объявило о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался уточнить, кого конкретно затронули эти меры.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.Кроме того, чиновник напомнил, что Россию не в первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в США, и назвал это чушью.
https://ria.ru/20240906/smi-1971169900.html
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в мире, сша, россия, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, иран, дмитрий песков, елена афанасьева, украина
В мире, США, Россия, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Иран, Дмитрий Песков, Елена Афанасьева, Украина
Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка

Американская разведка: внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Внешние силы не пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США, но стремятся "повлиять" на них, заявил представитель американского разведсообщества.
"Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года", — сказал чиновник на специальном брифинге.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами
Вчера, 19:35
При этом он утверждает, что Россия, Иран и Китай якобы воспринимают это как слабое место и пытаются повлиять на электоральные процессы, "продвигая поддержку одного из кандидатов".
Москва якобы представляет самую активную угрозу, а ее цель, по его убеждению, — "ослабить США и их поддержку Украины".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
СМИ: Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ
Вчера, 17:19
Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизавету Бродскую.
Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT, Елене Афанасьевой, предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ
Вчера, 17:44
Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти средства массовой информации в перечень зарубежных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента.

Законодатели-республиканцы связали претензии к российским СМИ с выборами, отметив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но впоследствии они не подтвердились.

Руководство Соединенных Штатов также объявило о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался уточнить, кого конкретно затронули эти меры.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Ирландии уличили США в лицемерии из-за санкций против российских СМИ
Вчера, 18:10
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.
Кроме того, чиновник напомнил, что Россию не в первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в США, и назвал это чушью.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Вчера, 12:30
 
В миреСШАРоссияМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАИранДмитрий ПесковЕлена АфанасьеваУкраина
 
 
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