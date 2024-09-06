Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка
Американская разведка: внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США
© AP Photo / Andy WongФлаги США
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Внешние силы не пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США, но стремятся "повлиять" на них, заявил представитель американского разведсообщества.
"Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года", — сказал чиновник на специальном брифинге.
При этом он утверждает, что Россия, Иран и Китай якобы воспринимают это как слабое место и пытаются повлиять на электоральные процессы, "продвигая поддержку одного из кандидатов".
Москва якобы представляет самую активную угрозу, а ее цель, по его убеждению, — "ослабить США и их поддержку Украины".
Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизавету Бродскую.
Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT, Елене Афанасьевой, предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти средства массовой информации в перечень зарубежных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента.
Законодатели-республиканцы связали претензии к российским СМИ с выборами, отметив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но впоследствии они не подтвердились.
Руководство Соединенных Штатов также объявило о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался уточнить, кого конкретно затронули эти меры.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.
Кроме того, чиновник напомнил, что Россию не в первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в США, и назвал это чушью.