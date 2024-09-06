https://ria.ru/20240906/vybory-1971185990.html

Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка

Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка - РИА Новости, 06.09.2024

Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка

Внешние силы не пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США, но стремятся "повлиять" на них, заявил представитель американского разведсообщества. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:29

2024-09-06T21:29

2024-09-06T22:40

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Внешние силы не пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США, но стремятся "повлиять" на них, заявил представитель американского разведсообщества."Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года", — сказал чиновник на специальном брифинге.При этом он утверждает, что Россия, Иран и Китай якобы воспринимают это как слабое место и пытаются повлиять на электоральные процессы, "продвигая поддержку одного из кандидатов".Москва якобы представляет самую активную угрозу, а ее цель, по его убеждению, — "ослабить США и их поддержку Украины".Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизавету Бродскую.Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT, Елене Афанасьевой, предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти средства массовой информации в перечень зарубежных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента. Руководство Соединенных Штатов также объявило о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался уточнить, кого конкретно затронули эти меры.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.Кроме того, чиновник напомнил, что Россию не в первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в США, и назвал это чушью.

https://ria.ru/20240906/smi-1971169900.html

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https://ria.ru/20240906/smi-1971140738.html

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в мире, сша, россия, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, иран, дмитрий песков, елена афанасьева, украина