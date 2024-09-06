https://ria.ru/20240906/vybory-1971181756.html

В Москве в первый день не выявили нарушений, влияющих на ход выборов

В Москве в первый день не выявили нарушений, влияющих на ход выборов - РИА Новости, 06.09.2024

В Москве в первый день не выявили нарушений, влияющих на ход выборов

Первый день выборов в Москве завершился, нарушений, влияющих на ход голосования, не выявлено, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:47

2024-09-06T20:47

2024-09-06T20:47

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Первый день выборов в Москве завершился, нарушений, влияющих на ход голосования, не выявлено, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Голосование идет штатно, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования не выявлено", - рассказал Ковалев. Он отметил, что Общественный штаб разбирает все жалобы, даже незначительные, которые поступают в связи с голосованием. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024, россия