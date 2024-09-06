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Явка на выборах в Подмосковье превысила девять процентов - РИА Новости, 06.09.2024
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18:42 06.09.2024
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Явка на выборах в Подмосковье превысила девять процентов
Явка на выборах в Подмосковье превысила девять процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах в Подмосковье превысила девять процентов
Явка на выборах депутатов совета депутатов городских округов Подмосковья на 18.00 составила 9,21%, сообщили в Мособлизбиркоме. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:42
2024-09-06T18:42
политика
московская область (подмосковье)
россия
абакан
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах депутатов совета депутатов городских округов Подмосковья на 18.00 составила 9,21%, сообщили в Мособлизбиркоме. "По состоянию на 18.00 на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов, явка избирателей составила 9,21%", - отмечается в Telegram-канале Мособлизбиркома. По данным ведомства, явка на избирательных участках составила 4,33% от общего числа проголосовавших, при этом дистанционно проголосовали 63,84%. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться главы административных центров Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, московская область (подмосковье), россия, абакан, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Абакан, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Подмосковье превысила девять процентов

Явка на выборах в Подмосковье на 18.00 составила 9,21%

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах
Дистанционное электронное голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах депутатов совета депутатов городских округов Подмосковья на 18.00 составила 9,21%, сообщили в Мособлизбиркоме.
"По состоянию на 18.00 на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов, явка избирателей составила 9,21%", - отмечается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
По данным ведомства, явка на избирательных участках составила 4,33% от общего числа проголосовавших, при этом дистанционно проголосовали 63,84%.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться главы административных центров Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)РоссияАбаканГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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