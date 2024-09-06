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Работа избирательных участков в России - РИА Новости, 06.09.2024
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18:05 06.09.2024 (обновлено: 18:08 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1971139302.html
Работа избирательных участков в России
Работа избирательных участков в России - РИА Новости, 06.09.2024
Работа избирательных участков в России
В ходе тридневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.
2024-09-06T18:05
2024-09-06T18:08
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60
353
60
Трехдневные выборы: работа избирательных участков в России
В России начался первый день выборов. В ходе трехдневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.
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видео, россия, единый день голосования в россии
Видео, Россия, Единый день голосования в России
Работа избирательных участков в России
В ходе тридневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.
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Работа избирательных участков в России

Читать ria.ru в
В ходе тридневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.
 
Россия
 
 
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