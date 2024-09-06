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Работа избирательных участков в России
Работа избирательных участков в России - РИА Новости, 06.09.2024
Работа избирательных участков в России
В ходе тридневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.
2024-09-06T18:05
2024-09-06T18:05
2024-09-06T18:08
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Трехдневные выборы: работа избирательных участков в России
В России начался первый день выборов.
В ходе трехдневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.
2024-09-06T18:05
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, единый день голосования в россии
Видео, Россия, Единый день голосования в России
Работа избирательных участков в России
В ходе тридневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.
2024-09-06T18:05
true
PT0M40S
Работа избирательных участков в России
В ходе тридневного голосования состоятся более 20 выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную думу.