https://ria.ru/20240906/vybory-1971101649.html

В Госдуме не исключили понижения возрастной планки для участия в выборах

В Госдуме не исключили понижения возрастной планки для участия в выборах - РИА Новости, 06.09.2024

В Госдуме не исключили понижения возрастной планки для участия в выборах

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил понижения до 16 лет возрастной планки для участия в выборах. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:24

2024-09-06T16:24

2024-09-06T16:25

москва

петр толстой

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил понижения до 16 лет возрастной планки для участия в выборах. "Возможно, что к этому тоже придет дело, но пока наша задача - сделать так, чтобы те, кто голосуют впервые, в 18 лет, чтобы они проявляли интерес к голосованию. Ставить задачу про 16 лет, наверное, тоже нужно", - сказал Толстой журналистам в ходе посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. По его словам, молодые люди еще не так отчетливо понимают связь между "дядьками в костюмах", за которых они голосуют, и тем, как меняется Москва. "А эта связь есть, потому что эти дядьки в костюмах, они принимают бюджет города и в рамках этого бюджета правительство Москвы запускает все эти изменения, которые молодежи нравятся… Если удастся эту связь донести до молодых людей, они могут хоть с 14 лет голосовать", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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