https://ria.ru/20240906/vybory-1971101649.html
В Госдуме не исключили понижения возрастной планки для участия в выборах
В Госдуме не исключили понижения возрастной планки для участия в выборах - РИА Новости, 06.09.2024
В Госдуме не исключили понижения возрастной планки для участия в выборах
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил понижения до 16 лет возрастной планки для участия в выборах. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:24
2024-09-06T16:24
2024-09-06T16:25
москва
петр толстой
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:64:3001:1752_1920x0_80_0_0_47ab445bdb6234013d62ee542fb3efb6.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил понижения до 16 лет возрастной планки для участия в выборах. "Возможно, что к этому тоже придет дело, но пока наша задача - сделать так, чтобы те, кто голосуют впервые, в 18 лет, чтобы они проявляли интерес к голосованию. Ставить задачу про 16 лет, наверное, тоже нужно", - сказал Толстой журналистам в ходе посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. По его словам, молодые люди еще не так отчетливо понимают связь между "дядьками в костюмах", за которых они голосуют, и тем, как меняется Москва. "А эта связь есть, потому что эти дядьки в костюмах, они принимают бюджет города и в рамках этого бюджета правительство Москвы запускает все эти изменения, которые молодежи нравятся… Если удастся эту связь донести до молодых людей, они могут хоть с 14 лет голосовать", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_11:0:2678:2000_1920x0_80_0_0_9a6b9e054effc2faf4705afa9bb60f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр толстой, госдума рф
Москва, Петр Толстой, Госдума РФ
В Госдуме не исключили понижения возрастной планки для участия в выборах
Толстой не исключил понижения возрастной планки для участия в выборах до 16 лет
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил понижения до 16 лет возрастной планки для участия в выборах.
"Возможно, что к этому тоже придет дело, но пока наша задача - сделать так, чтобы те, кто голосуют впервые, в 18 лет, чтобы они проявляли интерес к голосованию. Ставить задачу про 16 лет, наверное, тоже нужно", - сказал Толстой журналистам в ходе посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
По его словам, молодые люди еще не так отчетливо понимают связь между "дядьками в костюмах", за которых они голосуют, и тем, как меняется Москва.
"А эта связь есть, потому что эти дядьки в костюмах, они принимают бюджет города и в рамках этого бюджета правительство Москвы запускает все эти изменения, которые молодежи нравятся… Если удастся эту связь донести до молодых людей, они могут хоть с 14 лет голосовать", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.