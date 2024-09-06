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Явка на выборах губернатора Забайкалья в первый день превысила 18 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
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16:13 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1971098213.html
Явка на выборах губернатора Забайкалья в первый день превысила 18 процентов
Явка на выборах губернатора Забайкалья в первый день превысила 18 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Забайкалья в первый день превысила 18 процентов
Явка в первый день выборов губернатора Забайкальского края составила 18,61%, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:13
2024-09-06T16:13
политика
забайкальский край
александр осипов
лдпр
коммунисты россии
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ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Забайкальского края составила 18,61%, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "Первый день голосования на выборах губернатора Забайкалья завершен. Избирком региона сообщает, что по состоянию на 20.00 6 сентября свой выбор сделали 141 518 жителей края. Явка составила 18,61% избирателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый день выборов прошел без инцидентов и в штатном режиме. Обращения, которые поступали на горячую линию, отработаны, нарушений не обнаружено. Выборы губернатора проходят в Забайкалье с 6 по 8 сентября. Всего на пост претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец.
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политика, забайкальский край, александр осипов, лдпр, коммунисты россии
Политика, Забайкальский край, Александр Осипов, ЛДПР, Коммунисты России
Явка на выборах губернатора Забайкалья в первый день превысила 18 процентов

Явка на выборах губернатора Забайкалья в первый день составила 18,61%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Забайкальского края составила 18,61%, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Первый день голосования на выборах губернатора Забайкалья завершен. Избирком региона сообщает, что по состоянию на 20.00 6 сентября свой выбор сделали 141 518 жителей края. Явка составила 18,61% избирателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый день выборов прошел без инцидентов и в штатном режиме. Обращения, которые поступали на горячую линию, отработаны, нарушений не обнаружено.
Выборы губернатора проходят в Забайкалье с 6 по 8 сентября. Всего на пост претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаЗабайкальский крайАлександр ОсиповЛДПРКоммунисты России
 
 
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