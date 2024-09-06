https://ria.ru/20240906/vybory-1971010334.html

Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ

Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ - РИА Новости, 06.09.2024

Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ

В Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ проходит мониторинг за голосованием на ЕДГ, пока нарушений не обнаружено, сообщила федеральный омбудсмен... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:43

2024-09-06T11:43

2024-09-06T11:43

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ проходит мониторинг за голосованием на ЕДГ, пока нарушений не обнаружено, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в её Аппарате продолжает работу мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан в режиме реального времени. "Сотрудники Аппарата и члены нашего Молодежного совета участвуют в видеонаблюдении за голосованием. На данный момент нарушений не обнаружено. Продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметила она.

https://ria.ru/20240906/vybory-1970994762.html

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здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, выборы в россии — 2024