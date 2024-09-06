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Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ - РИА Новости, 06.09.2024
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11:43 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1971010334.html
Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ
Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ - РИА Новости, 06.09.2024
Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ
В Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ проходит мониторинг за голосованием на ЕДГ, пока нарушений не обнаружено, сообщила федеральный омбудсмен... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:43
2024-09-06T11:43
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ проходит мониторинг за голосованием на ЕДГ, пока нарушений не обнаружено, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в её Аппарате продолжает работу мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан в режиме реального времени. "Сотрудники Аппарата и члены нашего Молодежного совета участвуют в видеонаблюдении за голосованием. На данный момент нарушений не обнаружено. Продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметила она.
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здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, выборы в россии — 2024
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Выборы в России — 2024
Москалькова рассказала о мониторинге за голосованием на ЕДГ

Москалькова: в Аппарате омбудсмена проходит мониторинг за голосованием на ЕДГ

© АГН "Москва" / Александр АвиловГолосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ проходит мониторинг за голосованием на ЕДГ, пока нарушений не обнаружено, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в её Аппарате продолжает работу мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан в режиме реального времени.
"Сотрудники Аппарата и члены нашего Молодежного совета участвуют в видеонаблюдении за голосованием. На данный момент нарушений не обнаружено. Продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметила она.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Здоровье - ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВыборы в России — 2024
 
 
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