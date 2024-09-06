https://ria.ru/20240906/vybory-1970995183.html
Памфилова рассказала о работе СМИ на избирательных участках
Памфилова рассказала о работе СМИ на избирательных участках - РИА Новости, 06.09.2024
Памфилова рассказала о работе СМИ на избирательных участках
Во время ЕДНГ для работы на избирательных участках аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ и около 170 тысяч наблюдателей, сообщила председатель... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:54
2024-09-06T10:54
2024-09-06T10:54
политика
россия
москва
абакан
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970985140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca9b578ec8f1b237df435043e035487c.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА. Во время ЕДНГ для работы на избирательных участках аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ и около 170 тысяч наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В этом году на участки аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ. К нам на площадку информационного цент аккредитовано около тысячи представителей от 38 СМИ", - сообщила Памфилова на брифинге о старте голосования на выборах в единый день голосования. Она добавила, что средствами видеофиксации будут назначены 40 тысяч объектов в 75 регионах России. При этом на избирательные участки выйдут около 170 тысяч наблюдателей, из них более 43 тысяч - от кандидатов или доверенных лиц, более 71 тысячи - от 14 политпартий и еще более 55 тысяч - от общественных палат, добавила глава ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240906/vybory-1970991498.html
россия
москва
абакан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970985140_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b79c5b01da9f43181afc52d7a5f709b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Москва, Абакан, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова рассказала о работе СМИ на избирательных участках
Памфилова: на участки аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ
МОСКВА, 6 сен - РИА. Во время ЕДНГ для работы на избирательных участках аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ и около 170 тысяч наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"В этом году на участки аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ. К нам на площадку информационного цент аккредитовано около тысячи представителей от 38 СМИ", - сообщила Памфилова на брифинге о старте голосования на выборах в единый день голосования.
Она добавила, что средствами видеофиксации будут назначены 40 тысяч объектов в 75 регионах России.
При этом на избирательные участки выйдут около 170 тысяч наблюдателей, из них более 43 тысяч - от кандидатов или доверенных лиц, более 71 тысячи - от 14 политпартий и еще более 55 тысяч - от общественных палат, добавила глава ЦИК.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана
и городского округа Анадырь
, состоятся довыборы депутатов Госдумы
, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.