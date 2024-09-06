https://ria.ru/20240906/vybory-1970995183.html

Памфилова рассказала о работе СМИ на избирательных участках

Памфилова рассказала о работе СМИ на избирательных участках - РИА Новости, 06.09.2024

Памфилова рассказала о работе СМИ на избирательных участках

Во время ЕДНГ для работы на избирательных участках аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ и около 170 тысяч наблюдателей, сообщила председатель... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:54

2024-09-06T10:54

2024-09-06T10:54

политика

россия

москва

абакан

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА. Во время ЕДНГ для работы на избирательных участках аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ и около 170 тысяч наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В этом году на участки аккредитованы около 8 тысяч представителей от 1388 СМИ. К нам на площадку информационного цент аккредитовано около тысячи представителей от 38 СМИ", - сообщила Памфилова на брифинге о старте голосования на выборах в единый день голосования. Она добавила, что средствами видеофиксации будут назначены 40 тысяч объектов в 75 регионах России. При этом на избирательные участки выйдут около 170 тысяч наблюдателей, из них более 43 тысяч - от кандидатов или доверенных лиц, более 71 тысячи - от 14 политпартий и еще более 55 тысяч - от общественных палат, добавила глава ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240906/vybory-1970991498.html

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политика, россия, москва, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024