https://ria.ru/20240906/vybory-1970989763.html

Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024

Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, сообщается на сайте РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:30

2024-09-06T10:30

2024-09-06T10:30

выборы в россии — 2024

московская городская дума

госдума рф

москва

вячеслав володин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 6 сентября проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы", - говорится в публикации на сайте. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы в россии — 2024, московская городская дума, госдума рф, москва, вячеслав володин, политика