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Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, сообщается на сайте РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:30
2024-09-06T10:30
2024-09-06T10:30
выборы в россии — 2024
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вячеслав володин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 6 сентября проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы", - говорится в публикации на сайте. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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выборы в россии — 2024, московская городская дума, госдума рф, москва, вячеслав володин, политика
Выборы в России — 2024, Московская городская дума, Госдума РФ, Москва, Вячеслав Володин, Политика
Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке №75