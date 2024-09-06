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Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области

Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области

В Курской области явка на выборы в единый день голосования составила уже более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:25

2024-09-06T10:25

2024-09-06T10:34

курская область

политика

элла памфилова

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Курской области явка на выборы в единый день голосования составила уже более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."В Курской области явка составила уже более 40%. Почему мы делаем акцент именно на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы", - сказала Памфилова в ходе брифинга в первый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

курская область

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курская область, политика, элла памфилова, выборы в россии — 2024