Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 06.09.2024 (обновлено: 10:34 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1970988344.html
Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области
Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области
В Курской области явка на выборы в единый день голосования составила уже более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:25
2024-09-06T10:34
курская область
политика
элла памфилова
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933975092_0:25:2989:1706_1920x0_80_0_0_7659986d61430a7d95c67b42c894cd43.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Курской области явка на выборы в единый день голосования составила уже более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."В Курской области явка составила уже более 40%. Почему мы делаем акцент именно на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы", - сказала Памфилова в ходе брифинга в первый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933975092_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e929a089fc2a4d4116f492e61d771b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, политика, элла памфилова, выборы в россии — 2024
Курская область, Политика, Элла Памфилова, Выборы в России — 2024
Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области

Памфилова: в Курской области явка на выборах составила уже более 40%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Курской области явка на выборы в единый день голосования составила уже более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«
"В Курской области явка составила уже более 40%. Почему мы делаем акцент именно на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы", - сказала Памфилова в ходе брифинга в первый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Курская областьПолитикаЭлла ПамфиловаВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала