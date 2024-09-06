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Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму
Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму
Более 500 тысяч человек проголосовали электронно менее, чем за два часа с начала выборов депутатов Московской городской думы, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:56
2024-09-06T09:56
2024-09-06T09:56
политика
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московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 500 тысяч человек проголосовали электронно менее, чем за два часа с начала выборов депутатов Московской городской думы, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "Выдано бюллетеней - 511 633, получено бюллетеней - 500 465", - говорится в сообщении. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму
Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму за два часа