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Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024

Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проголосовал на выборах главы региона и призвал жителей приходить на голосование. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:37

2024-09-06T09:37

2024-09-06T09:37

политика

оренбургская область

денис паслер

выборы в россии — 2024

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УФА, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проголосовал на выборах главы региона и призвал жителей приходить на голосование. "Меня с детства учили родители, мы все время ходили голосовать. Родители всегда говорили, что это важно, прийти, ознакомиться с кандидатами. Голос каждого важен для развития региона. Я искренне в это верю. История настроения, что и так все решено, не соответствует действительности. Поэтому призываю всех приходить на выборы", - сказал Паслер журналистам. В Оренбургской области проходят выборы губернатора региона, голосование – трехдневное. На пост руководителя области претендуют четыре человека: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе состоятся дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.

оренбургская область

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политика, оренбургская область, денис паслер, выборы в россии — 2024