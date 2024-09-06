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Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
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09:37 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1970980843.html
Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проголосовал на выборах главы региона и призвал жителей приходить на голосование. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:37
2024-09-06T09:37
политика
оренбургская область
денис паслер
выборы в россии — 2024
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УФА, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проголосовал на выборах главы региона и призвал жителей приходить на голосование. "Меня с детства учили родители, мы все время ходили голосовать. Родители всегда говорили, что это важно, прийти, ознакомиться с кандидатами. Голос каждого важен для развития региона. Я искренне в это верю. История настроения, что и так все решено, не соответствует действительности. Поэтому призываю всех приходить на выборы", - сказал Паслер журналистам. В Оренбургской области проходят выборы губернатора региона, голосование – трехдневное. На пост руководителя области претендуют четыре человека: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе состоятся дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
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политика, оренбургская область, денис паслер, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Денис Паслер, Выборы в России — 2024
Губернатор Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Оренбургской области Паслер проголосовал на выборах главы региона

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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УФА, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проголосовал на выборах главы региона и призвал жителей приходить на голосование.
"Меня с детства учили родители, мы все время ходили голосовать. Родители всегда говорили, что это важно, прийти, ознакомиться с кандидатами. Голос каждого важен для развития региона. Я искренне в это верю. История настроения, что и так все решено, не соответствует действительности. Поэтому призываю всех приходить на выборы", - сказал Паслер журналистам.
В Оренбургской области проходят выборы губернатора региона, голосование – трехдневное. На пост руководителя области претендуют четыре человека: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе состоятся дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаОренбургская областьДенис ПаслерВыборы в России — 2024
 
 
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