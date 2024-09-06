https://ria.ru/20240906/vybory-1970975522.html

В Москве открылись избирательные участки для голосования

В Москве открылись избирательные участки для голосования - РИА Новости, 06.09.2024

В Москве открылись избирательные участки для голосования

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в Москве. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:06

2024-09-06T09:06

2024-09-06T09:06

политика

тинао

москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в Москве. Голосование будет проходить три дня, оно начинается 6 сентября, а основным днем станет 8 сентября. Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней, с 6 по 8 сентября, с 8.00 до 20.00. Несколько участков будут открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, исключением станут несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулось 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.

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Открытие избирательного участка для голосования на выборах депутатов Мосгордумы Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов открылись в Москве в штатном режиме, очередей нет. Проголосовать можно либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. 2024-09-06T09:06 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, тинао, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024