https://ria.ru/20240906/vybory-1970973615.html

Выборы в Москве начались в штатном режиме, заявили в Общественном штабе

Выборы в Москве начались в штатном режиме, заявили в Общественном штабе - РИА Новости, 06.09.2024

Выборы в Москве начались в штатном режиме, заявили в Общественном штабе

Выборы московских депутатов начались в столице в штатном режиме, все участковые избирательные комиссии открылись вовремя, сообщил глава Общественного штаба по... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:55

2024-09-06T08:55

2024-09-06T08:55

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выборы московских депутатов начались в столице в штатном режиме, все участковые избирательные комиссии открылись вовремя, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Штаб уже начал свою работу, на всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели – которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели", – рассказал Ковалёв, чьи слова приводятся на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240906/golosovanie-1970968135.html

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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024