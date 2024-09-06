https://ria.ru/20240906/vybory-1970943823.html
В Забайкалье открылись избирательные участки
В Забайкалье открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В Забайкалье открылись избирательные участки
Участки для трёхдневного голосования открылись на выборах губернатора в Забайкалье. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:01
2024-09-06T02:01
2024-09-06T02:01
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ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Участки для трёхдневного голосования открылись на выборах губернатора в Забайкалье. Голосование в первый день выборов стартовало в Забайкалье в 8.00 (2.00 мск). "Отрылись 829 стационарных участков и четыре в местах временного пребывания избирателей", - рассказали в избиркоме. Помимо губернатора, жители Читы также смогут проголосовать за депутатов городской думы и осуществить довыборы в краевое Заксобрание. А жители районов края могут выбрать глав поселений и местных депутатов. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека. За ходом голосования будут смотреть 1252 общественных наблюдателя. Кроме того, в регионе открыт Центр общественного наблюдения за выборами. Волонтеры там будут обрабатывать сообщения от наблюдателей. Также оставить обращение или задать вопрос про свое избирательное право может любой житель края по номеру 122, добавочный 0.
https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html
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политика, чита, россия, забайкальский край
Политика, Чита, Россия, Забайкальский край
В Забайкалье открылись избирательные участки
В Забайкалье открыли участки для трехдневного голосования на выборах губернатора
ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Участки для трёхдневного голосования открылись на выборах губернатора в Забайкалье.
Голосование в первый день выборов стартовало в Забайкалье в 8.00 (2.00 мск). "Отрылись 829 стационарных участков и четыре в местах временного пребывания избирателей", - рассказали в избиркоме.
Помимо губернатора, жители Читы
также смогут проголосовать за депутатов городской думы и осуществить довыборы в краевое Заксобрание. А жители районов края могут выбрать глав поселений и местных депутатов.
Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека. За ходом голосования будут смотреть 1252 общественных наблюдателя.
Кроме того, в регионе открыт Центр общественного наблюдения за выборами. Волонтеры там будут обрабатывать сообщения от наблюдателей. Также оставить обращение или задать вопрос про свое избирательное право может любой житель края по номеру 122, добавочный 0.