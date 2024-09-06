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В Хабаровском крае открылись все избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
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01:03 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1970941144.html
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки
Жители Хабаровского края в пятницу одними из первых в России приступили к досрочным трехдневным выборам губернатора и депутатов, в регионе открылись все... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:03
2024-09-06T01:03
политика
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
владимир путин
михаил дегтярев
единая россия
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Жители Хабаровского края в пятницу одними из первых в России приступили к досрочным трехдневным выборам губернатора и депутатов, в регионе открылись все избирательные участки, сообщает краевой избирком. Традиционно все участки открываются в 8.00 (1.00 мск) и будут работать до 20.00 (13.00 мск) в каждый из дней голосования (6-8 сентября). В единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва. Голосование будет проводиться в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Активным избирательным правом обладают более 900 тысяч человек в регионе. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяться не будет. "Открылись избирательные участки. В проведении выборов задействована 741 участковая комиссия. Помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 8.00 до 20.00 по местному времени", - говорится в сообщении. Избирком Хабаровского края сообщил также, что Центр общественного наблюдения за ходом голосования готов к работе. Там смонтирована видеопанель, с которой будет транслироваться информация с 388 избирательных участков в режиме реального времени. Остальные помещения для голосования оборудованы средствами видеофиксации. За кресло губернатора будут бороться четыре кандидата, в том числе действующий врио губернатора региона Дмитрий Демешин (выдвинут партией "Единая Россия"). Президент России Владимир Путин с 15 мая назначил Демешина, который с весны 2020 года был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ.
https://ria.ru/20240905/rostelekom-1970821031.html
https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html
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политика, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, владимир путин, михаил дегтярев, единая россия
Политика, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Единая Россия
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки

В Хабаровском крае начались досрочные выборы губернатора и депутатов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование
Голосование - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Голосование. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Жители Хабаровского края в пятницу одними из первых в России приступили к досрочным трехдневным выборам губернатора и депутатов, в регионе открылись все избирательные участки, сообщает краевой избирком.
Традиционно все участки открываются в 8.00 (1.00 мск) и будут работать до 20.00 (13.00 мск) в каждый из дней голосования (6-8 сентября).
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В единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва. Голосование будет проводиться в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Активным избирательным правом обладают более 900 тысяч человек в регионе. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяться не будет.
"Открылись избирательные участки. В проведении выборов задействована 741 участковая комиссия. Помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 8.00 до 20.00 по местному времени", - говорится в сообщении.
Избирком Хабаровского края сообщил также, что Центр общественного наблюдения за ходом голосования готов к работе. Там смонтирована видеопанель, с которой будет транслироваться информация с 388 избирательных участков в режиме реального времени. Остальные помещения для голосования оборудованы средствами видеофиксации.
За кресло губернатора будут бороться четыре кандидата, в том числе действующий врио губернатора региона Дмитрий Демешин (выдвинут партией "Единая Россия"). Президент России Владимир Путин с 15 мая назначил Демешина, который с весны 2020 года был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаХабаровский крайРоссияДмитрий ДемешинВладимир ПутинМихаил ДегтяревЕдиная Россия
 
 
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