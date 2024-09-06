https://ria.ru/20240906/vybory-1970941144.html
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки
Жители Хабаровского края в пятницу одними из первых в России приступили к досрочным трехдневным выборам губернатора и депутатов, в регионе открылись все... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:03
2024-09-06T01:03
2024-09-06T01:03
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Жители Хабаровского края в пятницу одними из первых в России приступили к досрочным трехдневным выборам губернатора и депутатов, в регионе открылись все избирательные участки, сообщает краевой избирком. Традиционно все участки открываются в 8.00 (1.00 мск) и будут работать до 20.00 (13.00 мск) в каждый из дней голосования (6-8 сентября). В единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва. Голосование будет проводиться в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Активным избирательным правом обладают более 900 тысяч человек в регионе. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяться не будет. "Открылись избирательные участки. В проведении выборов задействована 741 участковая комиссия. Помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 8.00 до 20.00 по местному времени", - говорится в сообщении. Избирком Хабаровского края сообщил также, что Центр общественного наблюдения за ходом голосования готов к работе. Там смонтирована видеопанель, с которой будет транслироваться информация с 388 избирательных участков в режиме реального времени. Остальные помещения для голосования оборудованы средствами видеофиксации. За кресло губернатора будут бороться четыре кандидата, в том числе действующий врио губернатора региона Дмитрий Демешин (выдвинут партией "Единая Россия"). Президент России Владимир Путин с 15 мая назначил Демешина, который с весны 2020 года был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ.
https://ria.ru/20240905/rostelekom-1970821031.html
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политика, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, владимир путин, михаил дегтярев, единая россия
Политика, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Единая Россия
В Хабаровском крае открылись все избирательные участки
В Хабаровском крае начались досрочные выборы губернатора и депутатов
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Жители Хабаровского края в пятницу одними из первых в России приступили к досрочным трехдневным выборам губернатора и депутатов, в регионе открылись все избирательные участки, сообщает краевой избирком.
Традиционно все участки открываются в 8.00 (1.00 мск) и будут работать до 20.00 (13.00 мск) в каждый из дней голосования (6-8 сентября).
В единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва. Голосование будет проводиться в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Активным избирательным правом обладают более 900 тысяч человек в регионе. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяться не будет.
"Открылись избирательные участки. В проведении выборов задействована 741 участковая комиссия. Помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 8.00 до 20.00 по местному времени", - говорится в сообщении.
Избирком Хабаровского края сообщил также, что Центр общественного наблюдения за ходом голосования готов к работе. Там смонтирована видеопанель, с которой будет транслироваться информация с 388 избирательных участков в режиме реального времени. Остальные помещения для голосования оборудованы средствами видеофиксации.
За кресло губернатора будут бороться четыре кандидата, в том числе действующий врио губернатора региона Дмитрий Демешин
(выдвинут партией "Единая Россия
"). Президент России Владимир Путин
с 15 мая назначил Демешина, который с весны 2020 года был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев
получил должность министра спорта РФ.