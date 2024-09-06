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Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента - РИА Новости, 06.09.2024
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20:04 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vvp--1971175814.html
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2025 году до 2,5% с 2,3%, ждет роста экономики в 2026 году на 2,6%, в 2027 - на 2,8%, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:04
2024-09-06T20:04
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2025 году до 2,5% с 2,3%, ждет роста экономики в 2026 году на 2,6%, в 2027 - на 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста за счет того, что так или иначе сработают ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но при этом все равно темпы роста ВВП останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5% (в 2025 году - ред.)", - сказал представитель министерства, комментируя прогноз. Он добавил, что в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,6%, в 2027 году - 2,8%. "Экономический рост будет продолжаться на фоне низкой безработицы, и мы ожидаем достаточно высоких темпов роста производительности труда, то есть выше исторических диапазонов - что возможно, реалистично и что собственно сейчас и происходит", - добавил представитель МЭР. Весной министерство прогнозировало рост российской экономики на 2,3% и в 2025, и 2026 годах, а в 2027 - на 2,4%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2025 год до 2,5 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2025 году до 2,5% с 2,3%, ждет роста экономики в 2026 году на 2,6%, в 2027 - на 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства.
Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
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"На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста за счет того, что так или иначе сработают ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но при этом все равно темпы роста ВВП останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5% (в 2025 году - ред.)", - сказал представитель министерства, комментируя прогноз.
Он добавил, что в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,6%, в 2027 году - 2,8%.
"Экономический рост будет продолжаться на фоне низкой безработицы, и мы ожидаем достаточно высоких темпов роста производительности труда, то есть выше исторических диапазонов - что возможно, реалистично и что собственно сейчас и происходит", - добавил представитель МЭР.
Весной министерство прогнозировало рост российской экономики на 2,3% и в 2025, и 2026 годах, а в 2027 - на 2,4%.
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