https://ria.ru/20240906/vvp--1971175814.html

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента - РИА Новости, 06.09.2024

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,5 процента

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2025 году до 2,5% с 2,3%, ждет роста экономики в 2026 году на 2,6%, в 2027 - на 2,8%, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:04

2024-09-06T20:04

2024-09-06T20:04

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2025 году до 2,5% с 2,3%, ждет роста экономики в 2026 году на 2,6%, в 2027 - на 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста за счет того, что так или иначе сработают ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но при этом все равно темпы роста ВВП останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5% (в 2025 году - ред.)", - сказал представитель министерства, комментируя прогноз. Он добавил, что в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,6%, в 2027 году - 2,8%. "Экономический рост будет продолжаться на фоне низкой безработицы, и мы ожидаем достаточно высоких темпов роста производительности труда, то есть выше исторических диапазонов - что возможно, реалистично и что собственно сейчас и происходит", - добавил представитель МЭР. Весной министерство прогнозировало рост российской экономики на 2,3% и в 2025, и 2026 годах, а в 2027 - на 2,4%.

https://ria.ru/20240905/vvp-1970763985.html

https://ria.ru/20240906/torgovlya-1970960414.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)